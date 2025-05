Fallout 76 verbreekt eigen spelersrecord op Steam na release Amazon-tv-serie

Fallout 76 heeft afgelopen weekend een recordaantal gelijktijdige spelers op Steam behaald. Op het hoogtepunt waren er zondag meer dan 73.000 spelers tegelijk in de game actief. Op zaterdag waren dat er ruim 64.000. De afgelopen jaren lagen de spelersaantallen veel lager.

Op SteamDB is te zien dat het aantal gelijktijdige spelers sinds de Steam-release in 2020 in de afgelopen dagen meer dan verdubbeld is. In mei van 2020 waren er op het hoogtepunt bijna 33.000 gelijktijdige spelers, afgelopen weekend waren dat er zo'n 40.000 meer. Vóór april 2024 lagen de spelersaantallen op Steam veelal tussen de 10.000 en 15.000.

Het huidige spelersrecord van 73.368 gelijktige spelers volgt kort na de release van de Fallout-serie op Prime Video in april. Vorige week werd bekend dat er een tweede seizoen van de serie naar de streamingdienst van Amazon komt. Het eerste seizoen speelt zich af in een toekomstige, postapocalyptische versie van Los Angeles. Het tweede seizoen vindt naar verluidt ook plaats in Californië, al is er nog weinig over bekend.

De online game in de Fallout-franchise speelt zich af in West Virginia en bevat zowel singleplayer- als multiplayer-elementen. Fallout 76 werd in november 2018 uitgebracht voor Xbox One, PlayStation 4 en Windows, maar de game is pas sinds 2020 verkrijgbaar via Steam. Ten tijde van de release had de game last van de nodige bugs, blijkt ook uit de review door Tweakers. In de afgelopen jaren heeft Bethesda de nodige verbeteringen en content toegevoegd.