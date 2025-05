Microsoft sluit studio's achter Redfall, Hi-Fi Rush en The Evil Within

Microsoft gaat de ontwikkelstudio's Arkane Austin, Tango Gameworks en Alpha Dog Studios sluiten. Daarmee komt ook een einde aan de ontwikkeling van Redfall. Spelers die nog onuitgebrachte Redfall-dlc hadden gekocht, worden gecompenseerd.

De gesloten studio's waren allemaal deel van Bethesda of ZeniMax. In een mail naar werknemers, die onder meer door IGN is ingezien, zegt Microsoft met de sluitingen 'verder te willen investeren in Bethesda's portfolio van blockbustergames en geliefde werelden'. Met de sluitingen wil Microsoft ook 'high-impact' games meer prioriteit kunnen geven.

Na het sluiten van Arkane Austin gaan 'sommige' werknemer naar andere Bethesda-studio's. Microsoft noemt geen aantallen. In de mail bevestigt het bedrijf dat Redfall zijn laatste update heeft gehad en dat de ontwikkeling wordt gestaakt. 'Het spel en zijn servers blijven online voor spelers' en het bedrijf zegt kopers van de onuitgebrachte Hero-dlc, die dus niet meer zal verschijnen, 'een goed aanbod' te doen.

Tango Gameworks, maker van Hi-Fi Rush, gaat ook dicht. In de mail wordt de studio bedankt en zegt Microsoft het spel te blijven verkopen. Mighty Doom-ontwikkelaar Alpha Dog Studios sluit ook. De smartphone-Doom-game wordt op 7 augustus uitgeschakeld en spelers kunnen dan ook niets meer aanschaffen binnen het spel. De vierde studio, Roundhouse Games, wordt ook gesloten, maar deze medewerkers kunnen aan de slag bij Elder Scrolls Online-maker ZeniMax Online Studios.

Het is niet duidelijk hoeveel werknemers door de sluitingen worden ontslagen. Microsoft benadrukt dat Bethesda belangrijk blijft voor het bedrijf en dat de ontwikkelaars kunnen blijven experimenteren met nieuwe gameconcepten en ideeën. De directeur van Arkane Lyon, die dus niet wordt gesloten, spreekt op X over een 'fucking gut stab'.