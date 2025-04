FTC uit kritiek op prijsverhoging van Game Pass-abonnementen

De Amerikaanse marktautoriteit FTC heeft kritiek geuit op de verhoogde prijzen van Game Pass. De instantie vindt dat er sprake is van 'productdegradatie' en is ook niet te spreken over de ontslagen bij de door Microsoft gekochte gamestudio's.

De kritiek van de FTC staat in een aanvraagdocument bij een Amerikaanse federale rechtbank, schrijft The Verge. “De prijsstijgingen en productdegradatie van Microsoft zijn de kenmerken van een bedrijf dat na een fusie marktmacht uitoefent”, beweert de FTC. De 'verminderde investeringen van Microsoft in output en productkwaliteit via het ontslaan van werknemers' zijn hier ook een teken van volgens de marktautoriteit. Daarbij verwijst de FTC waarschijnlijk naar de sluiting van Prey-studio Arkane Austin en Tango Gameworks, dat The Evil Within en Hi-Fi Rush heeft gemaakt.

Onlangs zijn de prijzen van Game Pass gestegen. De prijsstijging is 2 tot 3 euro voor maandelijkse abonnementen en 10 euro voor het Core-jaarabonnement. Het 'Game Pass voor Console'-abonnement vervalt bovendien voor nieuwe klanten. De prijswijzigingen tellen vanaf 12 september voor bestaande klanten. In plaats van het Console-abonnement komt het Standard-abonnement. Dit abonnement biedt toegang tot online multiplayer en geeft spelers toegang tot 'honderden' games, maar mist de 'day one'-games en krijgt ook geen EA Play of cloudgaming.

De FTC is al langer kritisch tegenover Microsoft wegens de Activision Blizzard-deal. De marktautoriteit is het nog steeds niet eens met de overname. Eerder dit jaar beschuldigde de FTC Microsoft ervan dat het zijn belofte niet is nagekomen om Activision Blizzard onafhankelijk te laten opereren nadat er 1900 werknemers waren ontslagen bij de World of Warcraft-ontwikkelaar, Xbox en Zenimax.