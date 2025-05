FTC beschuldigt Microsoft van onjuiste voorstelling Activision Blizzard-plannen

De Federal Trade Commission vindt dat Microsoft zijn belofte niet is nagekomen om Activision Blizzard onafhankelijk te laten opereren. De beschuldiging volgt op het bericht dat Microsoft 1900 werknemers heeft ontslagen bij Activision Blizzard, Xbox en ZeniMax.

De Amerikaanse marktautoriteit heeft woensdag een klacht ingediend bij een federaal hof. De FTC stelt dat de ontslaggolf 'niet overeenkomt met de beloftes van Microsoft'.

"Het onlangs gerapporteerde plan van Microsoft om 1900 banen te schrappen in de videogamedivisie, inclusief binnen Activision Blizzard, is in tegenspraak met de vorige verklaringen die het bij het hof heeft ingediend", luidt de klacht van de FTC. “Microsoft heeft naar verluidt verklaard dat de ontslagen deel uitmaken van een ‘executieplan’ dat ‘overlappingsgebieden’ tussen Microsoft en Activision zou verminderen. Dat is inconsistent met de suggestie van Microsoft aan het hof dat de twee bedrijven na de fusie onafhankelijk zullen opereren."

Daarom vraagt de autoriteit om een tijdelijke pauze in de overname van Activision Blizzard door Microsoft, zodat ze mogelijke antitrustkwesties verder kan onderzoeken. Microsoft reageert via zijn advocaten dat de ontslagronde bij Activision Blizzard al vaststond voor de overname en dat de FTC geen bewijs levert voor haar beschuldiging.

De FTC vecht de miljardenovername van Activision Blizzard door Microsoft nog steeds aan. De Britse marktautoriteit CMA heeft de deal al in oktober goedgekeurd. Niet lang daarna rondden de bedrijven de overname af.