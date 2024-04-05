Techbedrijven richten consortium op dat effect AI op IT-banen gaat onderzoeken

Cisco heeft met steun van Microsoft, Google, IBM, Intel, SAP en Accenture het AI-Enabled ICT Workforce Consortium opgericht. Het doel van het initiatief is om de impact van AI op banen binnen de IT-sector te onderzoeken.

Het consortium is aangekondigd tijdens de EU-U.S. Trade and Technology Council, die op 4 en 5 april plaatsvindt in Leuven. De aangesloten bedrijven zeggen dat het initiatief twee fasen heeft, schrijft TechCrunch. In de eerste fase wordt de invloed van AI op 56 IT-functies onderzocht. Het zou voornamelijk gaan om banen voor 'lagergeschoolde medewerkers', volgens TechCrunch. Welke functies dit precies zijn, is nog niet duidelijk. Ook willen de bedrijven onderzoeken hoe ze personeel in deze functies beter kunnen trainen in het gebruik van kunstmatige intelligentie.

Een rapport over het onderzoek moet aankomende zomer verschijnen. Wat de bedrijven precies in de tweede fase gaan doen, is nog niet duidelijk. In de komende maanden wordt daar meer over bekendgemaakt. TechCrunch wijst op de opmerkelijke deelname van IBM aan het consortium. Het bedrijf heeft vorig jaar namelijk een vacaturestop ingevoerd voor banen die AI kan overnemen, schreef Bloomberg destijds.