Google klaagt twee ontwikkelaars aan voor hosten van frauduleuze cryptoplatforms

Google heeft twee ontwikkelaars aangeklaagd wegens fraude. Het tweetal zou 87 frauduleuze investeringsapps hebben ontwikkeld voor de Play Store. Volgens Google heeft het duo meer dan 100.000 gebruikers opgelicht.

Google heeft donderdag in New York een civiele procedure aangespannen, schrijft Business Insider. De twee ontwikkelaars werken vanuit de Chinese stad Shenzhen en de regio Hongkong. Volgens Google lukte het de mannen om slachtoffers via advertenties te overtuigen om te investeren in hun apps. De investeerders kregen echter geen toegang tot hun geld, ook niet als ze winst maakten. De bedragen die de ontwikkelaars naar verluidt hebben gestolen, variëren van 100 tot 100.000 euro.

Google heeft naar eigen zeggen meerdere keren apps van de ontwikkelaars opgespoord en uitgeschakeld, maar telkens kwamen er weer nieuwe bij. Ook zou het duo het bedrijf hebben misleid om hun apps te hosten door onder meer hun identiteit te vervalsen. "Door Google Play te gebruiken om hun fraude uit te voeren, hebben de gedaagden de integriteit van Google Play en de gebruikerservaring bedreigd. Het plan van gedaagden heeft dus het vertrouwen van gebruikers in Google, zijn diensten en zijn platforms geschaad", aldus Google.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 05-04-2024 10:02 24

05-04-2024 • 10:02

24

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Reacties (24)

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t1mmy 5 april 2024 11:24
Ondertussen verspreid Google zelf nog steeds frauduleuze crypto advertenties.
Qws @t1mmy5 april 2024 18:45
Het is waarschijnlijk bijna onmogelijk om alle advertenties en alle onzin wat erop internet wordt geplaatst te controleren. Internet criminaliteit word al jaren lang bestreden, maar ja, je zal het waarschijnlijk nooit compleet uitschakelen.
meowmofo @Qws5 april 2024 20:30
Het niet kunnen controleren van advertenties is pure onwil omdat de winst gemaximaliseerd moet worden, en daarom er zo min mogelijk echte checks uitgevoerd moeten worden.
t1mmy @Qws5 april 2024 23:13
Deze uitleg ben ik eerder tegen gekomen maar weiger ik te accepteren. Dingen zoals crypto scams die (jaren lang) foto's van bn'ers misbruiken zouden super simpel gestopt kunnen worden als de platforms het daadwerkelijk zouden willen fixen. Het kan zo simpel zijn als hun gezicht op een blocklist zetten & genoeg support infra opzetten om de paar uitzonderingen te valideren die op de blocklist staan en wel legitiem willen adverteren.
Cilph @Qws8 april 2024 13:17
Ze kunnen dat prima handmatig gaan controleren, maar dat willen ze niet. Als ze blijven doorgaan met automatische systemen waarvan ze weten dat het zo lek is als een mandje dan moeten ze aansprakelijk worden gesteld wegens nalatigheid.

[Reactie gewijzigd door Cilph op 24 juli 2024 04:27]

uiltje @t1mmy5 april 2024 16:58
Natuurlijk was er een tijdje dat ik alle ads van YouTube op mijn scherm kreeg. Toen werd ik me pas echt bewust wat Google allemaal verspreid. Ik stel voor dat we 1 dag lang alleen YouTube ads verspreiden op NL1, 2 en 3, en dan kunnen we even kijken wat de reclame code commissie er dan van gaat vinden. Ongelooflijk dat ze er mee weg komen, het geeft aan hoe weinig efficient de bekende waakhonden zijn op het Internet.
meowmofo 5 april 2024 10:22
Zouden die ook verantwoordelijk zijn voor de eindeloze crypto-scam ads op Twitter?
yoranpower @meowmofo5 april 2024 10:49
Misschien een onderdeel van. Er zijn zoveel crypto-scam ads overal te vinden. En als je eentje vindt en onschadelijk maakt, komen er drie voor terug.
TomDZ1979 @yoranpower5 april 2024 12:27
Ook op Facebook. Je kan het melden als oplichting, waarna je een geautomatiseerde respons krijgt van Facebook dat de advertentie aan al hun voorwaarden voldoet.
Ik denk dat enige verantwoordelijkheid toch wel bij Facebook, etc. mag gelegd worden als ze weigeren in te grijpen.
jellevanderpal @TomDZ19795 april 2024 13:04
Exact! Deze grieven hebben mij dan ook doen besluiten om alles van Meta (FB. Insta, Threads) per direct op te schorten. Dit, en het feit dat toch vrijwel nooit zinvol contact verder plaats vindt via deze socials, dus dat het letterlijk alleen kostbare tijd opslurpt.
Ik was aanvankelijk verbaasd, toen boos, toen verontwaardigd dat Facebook ook keer op keer doodleuk zegt dat "er geen overtredingen van ons beleid zijn vastgesteld" en heb uiteindelijk ook een mail met een kopietje van een dergelijk irritante video/merkinbreuk van de NOS naar de echte NOS doorgestuurd. Die reageerden ook zo dat ze aangaven er bekend mee te zijn en niet wisten hoe het te stoppen. Bizar. Dit moet toch gewoon hartstikke strafbaar en daarmee op te sporen of verhinderen zijn?
Aldy @jellevanderpal5 april 2024 15:41
Dit moet toch gewoon hartstikke strafbaar en daarmee op te sporen of verhinderen zijn?
Misschien met de nieuwe Europese wetgeving. Weet je, iedereen kan fouten maken en op elk platform kan er wel iets verkeerd gaan, maar jou doodleuk vertellen dat er niets verkeerd is, dat mag van mij hard gestraft worden.
MazDaMan1970 @TomDZ19795 april 2024 13:23
Dit soort wanpraktijken krijg je bij bedrijven die sterk bezuinigen op service & alles te pas & te onpas automatiseren. Ik wil overigens niet beweren dat Google veel beter is, op dit gebied, maar heb wel het idee dat men het beter doet op de advertentie-markt wat controles betreft.
cariolive23 @meowmofo5 april 2024 19:29
Nee, daar is Twitter voor verantwoordelijk, zij plaatsen de advertenties.

Criminelen leveren de advertenties aan.
Verwijderd 5 april 2024 11:02
"lukte het de mannen om slachtoffers via advertenties te overtuigen om te investeren in hun apps."
Dat mensen er steeds weer in trappen, verbaast me elke keer weer.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 24 juli 2024 04:27]

ChevyVanDude @Verwijderd5 april 2024 11:39
Mensen die daar intrappen hebben nooit gehoord van; als het te goed is om waar te zijn.......
Ik wantrouw de meeste apps die iets 'financieel' doen. Alleen op basis van positie in de NL markt (bijv. bankapp) zal ik vertrouwen omdat je dan in ieder geval een fysiek bedrijf kan aanklagen.
nullbyte @ChevyVanDude6 april 2024 08:24
De crypto "greed" wordt bestraft. Wie zijn billen brandt...
CAPSLOCK2000
5 april 2024 15:23
Ik mis een beetje wat Google nu precies eist,

Willen ze geld?
Straf voor de daders?
Dat ze nooit meer apps maken?
Dat ze eerlijk zijn over hun identiteit?

In het Bussiness Inside artikel zie ik twee punten:
- de daders hebben gelogen over hun identeit
- het heeft Google $75.000 gekost om hier mee om te gaan

Dat Google een vergoeding wil voor die kosten lijkt me voor de handliggend maar het staat niet expliciet in het artikel.

Ik voel me een beetje getriggered over de beschuldiging dat ze over hun identeit hebben gelogen om langs de controles van Google te komen. Liegen is natuurlijk niet goed, maar ik hoop dat zo'n controle niet uitgaat van de eerlijkheid van de developers.
cariolive23 @CAPSLOCK20005 april 2024 19:34
Liegen is natuurlijk niet goed, maar ik hoop dat zo'n controle niet uitgaat van de eerlijkheid van de developers.
Helaas, vrijwel al dit soort controles, ook KYC processen bij banken en andere financiële instellingen, gaan er van uit dat je niet liegt. Dit soort processen hebben dan ook voornamelijk impact op onschuldige mensen en bedrijven, met een smetje op hun verleden waar ze niet over liegen. Wanneer je gewoon de gegevens geeft van een katvanger en op alle vragen het gewenste antwoord geeft, kom je keurig door al dit soort controles heen. En je verwacht het niet, maar dit is precies wat criminelen doen.
CAPSLOCK2000
@cariolive236 april 2024 14:56
Ja, mijn hoop komt niet uit het niets...

Ik heb te vaak gezien dat controles bestaan uit een zelfevaluatie, waarbij de (vaak kleinere) bedrijven die eerlijk zijn afvallen, terwijl de grote bedrijven snoeihard zeggen dat ze aan alle punten voldoen terwijl dat eigenlijk onmogelijk is. Bij navraag komen er smoesjes en sofisterij als "ons beleid is dat we X niet doen, en dus hoeven we niet aan de regels van X te houden en dus voldoen we wél aan de regels voor X".

Op sommige vlakken werkt zo'n zelfcontrole systeem wel maar alleen als het om dingen die eenvoudige en objectief zijn vast te stellen. Iedereen kan controleren hoeveel mm profiel de banden van een auto hebben. Daar ga je niet over liegen want je ziet met het blote oog als het echt niet klopt.

Het werkt niet voor zaken waar eigen interpretatie nodig is. Als je vraagt om "adequate beveiliging" dan zal ieder bedrijf in de wereld altijd zeggen dat hun beveiliging adequaat is. Als het fout gaat kun je achteraf misschien naar de rechter voor een schadevergoeding, maar het is maar de vraag hoeveel je daar aan hebt.
Honytawk 5 april 2024 10:49
Nog eentje om toe te voegen aan: https://www.web3isgoinggreat.com/
Polonium 5 april 2024 13:32
Als natuurlijke persoon aangeklaagd worden in een ver buitenland, ik zou er niet aan moeten denken. Waarom regelen ze dit niet met een chinese rechtbank?
Salvatron 5 april 2024 17:30
Ik ben zelf in zo'n frauduleuze cryptowebsite getrapt (geen geld verloren, wel allerlei gevoelige informatie verloren), je krijgt zelfs een token via bijv. de google (of een andere) authenticatie-app, en dat soort dingen, daarom had ik niet in de gaten dat het een frauduleuze website was. Voortaan nog beter uitkijken dus.
tmfh 5 april 2024 11:49
Hadden ze een bedrijf/bv? Ben je als eigenaar in zo een situatie hoofdelijk aansprakelijk? Hoe zit dat als het een Chinees bedrijf is?

Zijn al die 87 frauduleuze apps door de moderatie van Google Play gekomen?

Heeft Google hier zelf nog aan verdiend met hun 30% play store tax?
KeesAlderlieste 5 april 2024 15:50
maar telkens kwamen er weer nieuwe bij
Geeft dus het falen van de review procedure van Google aan. Die apps hadden niet eens toegelaten mogen worden

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