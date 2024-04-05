Google klaagt twee ontwikkelaars aan voor hosten van frauduleuze cryptoplatforms

Google heeft twee ontwikkelaars aangeklaagd wegens fraude. Het tweetal zou 87 frauduleuze investeringsapps hebben ontwikkeld voor de Play Store. Volgens Google heeft het duo meer dan 100.000 gebruikers opgelicht.

Google heeft donderdag in New York een civiele procedure aangespannen, schrijft Business Insider. De twee ontwikkelaars werken vanuit de Chinese stad Shenzhen en de regio Hongkong. Volgens Google lukte het de mannen om slachtoffers via advertenties te overtuigen om te investeren in hun apps. De investeerders kregen echter geen toegang tot hun geld, ook niet als ze winst maakten. De bedragen die de ontwikkelaars naar verluidt hebben gestolen, variëren van 100 tot 100.000 euro.

Google heeft naar eigen zeggen meerdere keren apps van de ontwikkelaars opgespoord en uitgeschakeld, maar telkens kwamen er weer nieuwe bij. Ook zou het duo het bedrijf hebben misleid om hun apps te hosten door onder meer hun identiteit te vervalsen. "Door Google Play te gebruiken om hun fraude uit te voeren, hebben de gedaagden de integriteit van Google Play en de gebruikerservaring bedreigd. Het plan van gedaagden heeft dus het vertrouwen van gebruikers in Google, zijn diensten en zijn platforms geschaad", aldus Google.