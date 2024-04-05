'Apple schrapt meer dan 600 banen na stopzetten Apple Car-project'

Apple heeft meer dan 600 werknemers ontslagen, schrijft persbureau Bloomberg op basis van overheidsdocumenten. Het zou vooral gaan om mensen die aan de geschrapte Apple Car en de ontwikkeling van de volgende generatie schermen hebben gewerkt.

De informatie is afkomstig van het California Employment Development Department, zegt Bloomberg. Bedrijven zijn wettelijk verplicht om bij de instantie een rapport in te leveren voor elk adres in Californië waar werknemers worden ontslagen. Minstens 87 werknemers zijn ingeschreven op een adres dat overeenkomt met het adres van een locatie waar Apple aan nieuwe schermen werkt. Een andere groep werknemers staat onder een adres waar aan de Apple Car werd gewerkt.

Het precieze aantal werknemers dat door de ontslaggolf is getroffen, is niet duidelijk, doordat Apple veel technici had voor beide projecten in regio's buiten Californië, waaronder de staat Arizona. Apple wil niet reageren op vragen van Bloomberg over de ontslagen.

Eind februari berichtte Bloomberg dat Apples plannen voor het bouwen van een elektrische auto werden geschrapt. De ontwikkeling verliep al jaren onrustig en door de jaren heen zouden er diverse ontslagrondes zijn geweest op de afdeling. Een deel van de medewerkers die aan de auto werkten, zou zijn overgeplaatst naar de AI-afdeling.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 05-04-2024 10:29 63

05-04-2024 • 10:29

63

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Luchtbakker 5 april 2024 10:34
Je zou toch zeggen, met een bedrijf met bijna oneindig diepe zakken, dat ze voldoende mensen kunnen inhuren om een auto te kunnen ontwikkelen toch?
wildhagen
@Luchtbakker5 april 2024 10:37
Op zich kan men dat ongetwijfeld wel, als men er maar genoeg geld, middelen en mankracht tegenaan gooit zal het ongetwijfeld ooit wel lukken.

Vraag is: is het bedrijf bereid om al die geld en middelen er tegenaan te gooien? Op een gegeven moment is het commercieel wellicht niet interessant meer om er mee door te gaan, en kan je er beter de stekker uit trekken.

Tevens kunnen in de loop der jaren (dit is immers een proces van jaren) de inzichten en prioriteiten van een bedrijf veranderen. Wat men ooit een goed idee vondt, past wellicht inmiddels niet meer in de gewijzigde strategie of langetermijn-visie van het bedrijf.
Cergorach
@wildhagen5 april 2024 11:05
Niet alleen het bedrijf kan veranderen, maar ook de markt waarop het product uitgebracht zal worden kan veranderen. En in de afgelopen 10 jaar is de EV markt drastisch veranderd. In de tijd dat we eigenlijk alleen Tesla hadden was er wellicht ruimte voor een (dure) Apple Auto/EV, vandaag de dag is er zoveel concurrentie en zijn de verwachtingen zo hoog dat het product dat Apple voor ogen had, niet langer in deze markt past...
gise @Cergorach5 april 2024 11:34
Tesla heeft echter ondanks diverse beloftes, nog steeds niet de beoogde FSD level 5 behaald. Ik denk dat Apple heeft gekeken naar deze beloftes (en hype) en geprobeerd heeft om ditzelfde te ontwikkelen zodat ze direct konden concurreren met een goed en uitontwikkeld product.

Apple is met name natuurlijk bekend met het maken van hard- en software producten en de goede afstelling en integratie tussen die twee, precies ook wat je voor een auto nodig zou hebben.

Waar Tesla auto's op de markt brengt met toekomstige beloftes en gaandeweg steeds een beetje beter maakt. Apple is meer een bedrijf wat een product wilt neerzetten zodra het goed (genoeg) is om uit te brengen.
Tesla heeft nog geen FSD Level 5, en het is Apple dus waarschijnlijk ook niet gelukt om dat te behalen, zeker ook omdat ze met veel en veel minder beschikbare data werken, alleen een handjevol auto's voornamelijk op een test range rondjes rijden.
svd81 @gise5 april 2024 13:44
Goede punten
Dat Apple nu lijkt te besluiten dat die beloofde futuristische electrische auto (goede hardware én goede idiot-proof software) de komende jaren gewoon niet mogelijk is zegt denk ik ook heel veel over hoe haalbaar dat gaat zijn voor andere fabrikanten.
Bux666 @svd815 april 2024 13:58
Ik denk dat het vooral komt door de prijsdaling van veel EV's, waaronder Tesla. Apple maakt gemiddeld 40% winst op hun producten en hebben ondertussen ingezien dat niemand nu nog een auto van ze zou kopen voor de beoogde verkoopprijs.

[Reactie gewijzigd door Bux666 op 23 juli 2024 00:24]

Cergorach
@svd815 april 2024 13:58
Zelfs al is het technisch haalbaar, je zit met nog een hele berg andere issues. Stel dat je een lvl.5 EV kan bouwen op niveautje Apple (prachtige auto, maar crappy keyboard ;) ), wat voor prijs hang je er dan aan? Stel je voor dat zo een auto een kwart miljoen euro gaat kosten (€250.000), wie kan en gaat dat precies betalen? Een smartphone, tablet, Macje of zelfs een VR set van een paar duizend euro is zelfs te betalen voor Jan Modaal, niet makkelijk, maar te doen als men echt wil. Een auto van €250.000 is onmogelijk te betalen voor het gros van de bevolking, zelfs leasen zou een enorme kostenpost zijn.

Daarnaast zit je ook nog eens met lokale wetgeving voor elk land met wat betreft lvl.5 autonoom rijden. Mag het, mag het overal, wie is aansprakelijk, verzekering, wetgeving, etc. Dat moet eerst overal op orde zijn voordat zelfs de meest grote enthousiasteling er €250k voor neertelt. En dat is nog nergens op orde.

Ik gok dat wellicht Apple het lvl.5 'probleem' zou kunnen oplossen, maar het globale wettelijke probleem is niet iets waarvan Apple de eerste wil zijn. Zeker als je kijkt naar bv. wat er gebeurd met Tesla en lagere levels. Daarnaast denk ik ook dat Tesla de opinie van autonoom rijden voor de doorsnee consument en wetgevers behoorlijk heeft verziekt. Ik verwacht dat Apple nu zoiets heeft van: "Laat Tesla maar al het werk doen. Als alles er doorheen is herzien we dit project opnieuw!"...

Note: €250.000 is een uit de lucht gegrepen bedrag, ik gebruik het echter als illustratie dat technische issues soms een hoog prijskaartje hebben die niet altijd vertaald naar een werkbaar product. Plus, we kennen allemaal Apple's pricing... ;)
m_snel @gise6 april 2024 00:27
Volgens mij word het al aangehaald in het artikel, er is onenigheid over het allemaal zelf produceren of het auto deel uitbesteden. Volgens mij had ik dat verhaal al eerder voorbij zien komen.
Xbeek @Cergorach5 april 2024 11:56
Als bedrijf moet je doorlopend checken of jouw strategie nog aansluit op de constant veranderende wereld.
Ik denk dat heel de westerse automobiel industrie is geschrokken van snelheid en slagkracht van Chinese (EV) autofabrikanten...
Ik snap dat een bedrijf als Apple de pijlen op iets anders gaat richten.
Blokker_1999
@Luchtbakker5 april 2024 10:59
Geld en mankracht hebben ze genoeg. Maar een auto past uiteindelijk niet in de visie van het bedrijf Apple. Het verbaasd me ergens dat ze er ooit aan begonnen zijn, al vermoed ik dat mocht Elon Musk zijn robotaxi's op enkele jaren hebben kunnen ontwikkelen, dat Apple vooral daar met een eigen alternatief wou kunnen volgen. Een nieuwe markt in de high-tech waarop grote winsten te behalen zijn.

Maar een gewone auto? Zelfs als die van Apple komt? Neen. Dat past niet bij Apple. Apple is een bedrijf dat enkel producten verkoopt met mogelijkheid tot mooie tot zeer hoge marges. In de auto industrie is dat geen optie. Winstgevendheid daar haal je niet op korte termijn.

Ze focussen zich ook op producten waarvan de productie relatief snel is op te bouwen en op te schalen. Een auto van de tekentafel naar massaproductie is een zeer traag proces, en de opschaling daarna van dat productieproces is ook alles behalve snel te noemen.

En ze introduceren graag iets waarvan men kan zeggen dat het nieuw is. Maar hoe ga je dat doen met een wagen, waarin we de afgelopen decennia eigenlijk geen echte revoluties meer gezien hebben, maar enkel evoluties. Als mensen denken dat een EV of ADAS systemen revolutionair zijn, think again, bijna al die systemen zijn traag geevolueerd van hun inceptie decennia terug.

En als laatste, Apple heeft graag een cadans in de vernieuwing van zijn producten. Dat de fans elk jaar iets nieuws kunnen kopen. Maar een wagen is zo een grote investering dat dat niet kan. Elk jaar een nieuwe smartphone en watch? Geen enkel probleem. Elk jaar een nieuwe wagen? Geen optie.

Ja, Apple kan een wagen ontwikkelen en op de markt brengen, maar het zou bijna geen Apple product zijn.
Halo_Master @Blokker_19995 april 2024 11:38
Ik denk dat Apple er uiteindelijk achter is gekomen dat het ontwikkelen van een auto en het opzetten van een merk gewoon niet rendabel meer is, wellicht wel het verder ontwikkelen van software voor de auto, en wie weet kunnen ze dan een merk/bedrijf overnemen of een samenwerking starten. (Bijv rivian, die wel een mooie line up lijkt op te bouwen de komende jaren, maar het financieel toch moeilijk heeft). Misschien is dat wel de goedkopere en betere manier voor Apple.

Volgens mij een verstandige keuze, omdat ik denk dat Apple niet zozeer aan het inzetten was op een auto als product, maar meer als dienst/abo. Maar daar zou je echt 100% autonome auto’ s moeten hebben, en dat is nog echt veel te ver weg.
DNN!S
@Halo_Master5 april 2024 11:53
Die weg is ook bewandeld. Eerst zouden ze het zelf doen. Toen zijn er samenwerkingen met Mercedes en Fort onderzocht. Later rond 2020 was er ineens nieuws dat ze met Hyundai zouden gaan bouwen, maar dat werd weer gecanceld omdat Hyundai het te vroeg naar buiten bracht. Toen was het een tijd stil tot het nieuws dat ze helemaal af zien.
algalid @Halo_Master6 april 2024 09:13
Het is te ingewikkeld en de eisen van Apple zijn torenhoog, het moet quasi perfect werken en de klant moet bijna niets van techniek weten. Maar we zijn gewoon niet op dat punt. Exact weten we niet wat ze juist probeerden te bereiken maar volgens Bloomberg zou Apple gaandeweg het einddoel hebben afgezwakt tot "gewoon een EV". Maar vandaag de dag is een EV niet meer zo uniek dus ze kunnen zich daarin niet echt meer onderscheiden.

De introductie van Apple CarPlay dashboard voor Porsche en andere merken is denk ik haalbaar en nog voldoende onderscheidend. Evenwel is het maar een schijn van het oorspronkelijke doel. Ze zullen er de nodige licentie-inkomsten uit halen maar de verloren R&D kosten zullen zo niet worden gerecupereerd.
JBVisual @Blokker_19995 april 2024 12:58
Persoonlijk heb ik mij ook altijd verbaast over de inzet van het project.
Apple had in mijn ogen ook hun kracht elders moeten focussen, bijvoorbeeld een entertainment systeem voor auto’s.
Denk aan een SOC, en communicatie middelen die automakers zelf konden implementeren in elk model auto.
Wat ik nu mis in de auto is active communicatie met mijn telefoon, ja CarPlay is leuk maar benut het volle potentieel niet.
Denk bijvoorbeeld aan camera’s van de auto die kunnen communiceren met apps van de telefoon. Om zo bijvoorbeeld een navigatie app automatisch de toegestane snelheid bijwerkt als deze een bord ziet dat er tijdelijk minder snel gereden mag worden.

Een echt OS voor auto’s is er nog niet, niet zoals we nu smartphones gewend zijn met app-stores updates etc…

[Reactie gewijzigd door JBVisual op 23 juli 2024 00:24]

k995 @Luchtbakker5 april 2024 11:47
Tuurlijk maar het gaat over winst maken, projecten moeten winstgevend worden of worden geschrapt zo eenvoudig is het.

APple had gedacht om in te zetten op echt full self driving maar blijkbaar beseffen ze dat dit niet mogelijk en niet snel genoeg om de apple premium erop te vragen en dus concureren met BMW/mercedes en tesla zagen ze niet zitten gevolg: bye bye project.
Luchtbakker @k9955 april 2024 13:05
Volgens mij is het in de automotive altijd eerst een aantal jaren verlies maken, voordat je winst kunt maken toch? Dat heeft zelfs bij Tesla tot 3 jaar geleden nog geduurd.
k995 @Luchtbakker5 april 2024 13:46
Echter is tesla er al EN zijn de andere merken nu veel sterker dan toen tesla begon.

Apple moet dus een niche vinden of ze concureren gewoon tegen al de rest iets wat apple zoveel vermijd als ze kunnen. Daar zit geen winst in.
PageFault @Luchtbakker5 april 2024 10:37
Ik denk dat ze gewoon inschatten dat het geen levensvatbaar project is. Er zijn al vaker mensen afgehaald, dat doen ze niet als ze er echt brood in zien.
stijn014 @PageFault5 april 2024 11:26
full self driving is ook niet makkelijk. De eerste 95% is easy ( dat is wat we al hebben: lane keeping, adaptive cruise control, remhulp,..), maar de laatste 5% is waar niemand momenteel een oplossing voor weet
svd81 @stijn0145 april 2024 14:00
Exact.
Een auto rondjes laten rijden op een afgesloten circuit kun je al met een heel klein neural networkje (dat zit in de meest bekende 'data science voor beginners' cursus).
Een niveautje hoger en je hebt auto's die tussen de lijntjes kunnen rijden en die je kunnen helpen met opletten 'let op let op er staat waarschijnlijk een voetganger achter je auto'.
Maar op een provinciale weg of in een woonwijk rijden waar de meest gekke dingen kunnen gebeuren ('huh, rij ik nou achter een paard', 'o fok, een spelend kind', 'is dat een nieuw soort rotonde') is ontzettend moeilijk.
D100 @stijn0147 april 2024 18:54
De befaamde en beruchte 80-20 regel.
De eerste 80% van het werk doe je op 20 % van de tijd.
De laatste 20% van het werk kost 80% van de tijd en inspanning.

Is op heel veel toepasbaar.

[Reactie gewijzigd door D100 op 23 juli 2024 00:24]

Pinkys Brain @Luchtbakker5 april 2024 10:41
Ik vraag mij af of angst voor opsplitsing niet meespeelt.

De automarkt is heel groot en als Apple 100'en miljarden uitgeeft om Tesla te overvleugelen (ie. eigen snelladers in de VS) dan hebben ze een groot doelwit op hun rug. Komt bij dat Tesla een imago probleem en kwetsbaar is om heel snel markt te verliezen aan Apple. Dan heb ik het niet alleen over Elon's politieke uitspraken. Apple heeft kunnen ontdekken dat autonomie AI hard was voordat ze op de markt kwamen, Tesla's vroege optimisme en FSD beloften word nu toch echt een molensteen.
zap8 @Pinkys Brain5 april 2024 11:03
Eerste punt mee ik mee eens
Tweede punt is niet helemaal duidelijk, bedoel je dat Apple makkelijk een auto in de markt kan zetten doordat Musk aan prestige lijkt te verliezen, maar dat Tesla ook allerlei problemen heeft waardoor het moeilijker is?

Ik denk ook dat concurrentie met China meespeelt als het om de wereldwijde ev markt gaat. Daar komt ook bij dat de markt voor EV's in de VS aan het inzakken is.
Pinkys Brain @zap85 april 2024 11:40
Ik bedoel dat als Apple heel snel markt aandeel overneemt net nadat ze in een hap een ongelooflijke hoeveelheid geld uit hebben gegeven aan een snellader netwerk (in Amerika zouden ze dat aan hun eer verplicht zijn) dan zal dat er slecht uitzien voor wetgevers die toch al hun bedenkingen hebben over Apple's alomvattendheid.
holoduke51 @Pinkys Brain5 april 2024 10:56
Elons politieke uitspraken worden anders breed gedragen. Misschien niet hier op tweakers :)
svd81 @holoduke515 april 2024 14:06
Wat in deze context relevant is is dat zijn huidige klanten het geen fijne opmerkingen vinden, en dat de mensen die het wel volmondig met hem eens zijn doorgaans weinig behoefte hebben om een electrische auto to kopen.

Als mensen een bordje op hun Tesla plakken met 'we bought this before we knew how terrible he is' dan wordt dat geen herhaal-klant.
SPee @Pinkys Brain5 april 2024 14:03
Nee, dat denk ik niet.
Ze hebben puur naar de markt gekeken en geconcludeerd dat hun doelen niet haalbaar zijn en verdere investeringen daar ook niet bij gaan helpen of dusdanig moeten zijn dat er geen winst mee te behalen valt.

Apple wil enkel de auto met Full Self Drive maken. De top concurrenten hebben dat ook nog lang niet voor elkaar en het ziet ernaar uit dat het nog (meer dan) een decennia nodig heeft om daar te komen. Tot die tijd heeft Apple geen auto, geen inkomen, geen marktaandeel.
En dan spelen een paar grote dingen in de markt.
Het ene is de electrificatie van auto's. Alle autofabrikanten zijn ermee bezig en er zijn nu een groot aantal nieuwe chinese merken op de markt gekomen. Die hebben in zeer korte tijd een (goede en goedkope) EV gebouwd en verkopen die als broodjes op de markt. Die bouwen nu hun marktaandeel op en hun autonomie zit niet ver af van wat Apple heeft (vermoed ik). En in de prijsrange waar Apple zou willen zitten, gaan de verkopen nu lastig. Dan ziet Apple dat het voor hun gewoon te lastig gaat worden om over een aantal jaar nieuw in de markt te stappen. Ze zijn eerder begonnen, hebben meer geinvesteerd, toch nog geen product op de markt en als die op de markt zou komen, wordt het lastig die te verkopen. Dat is geen positief uitzicht.

Het andere is wat nu helemaal 'hot' is in de markt; AI. Daar kan Apple nu wel (op korte termijn) wat mee. Dat vereist ook grote investeringen. Maar hiermee heb je wel een verkoopbaar product.
Dus daar gaat nu de focus (en het geld) naartoe.
Pinkys Brain @SPee5 april 2024 14:59
Als de geruchten waar zijn hadden ze FSD al jaren terug opgegeven.

Apple gaat na een paar jaar in een markt meestal ook in de lagere prijsklassen concurreren, alleen het echte putje hebben ze geen zin in.

[Reactie gewijzigd door Pinkys Brain op 23 juli 2024 00:24]

Gast Gebruiker @Luchtbakker5 april 2024 11:13
Ik vermoed dat het Apple niet is gelukt om een (lopende band) product te ontwikkelen dat goed genoeg bij de visie en kwaliteitseisen van Apple past.
cariolive23 @Gast Gebruiker5 april 2024 17:58
Vergeet de prijs niet: Het moet betaalbaar zijn én Apple moet er voldoende winst op behalen. En in de autoindustrie zijn de marges veel lager dan wat Apple is gewend.
Martijntj @Luchtbakker5 april 2024 10:37
Een auto moet alleen wel interessant blijven, qua prijs.. en de markt moet er klaar voor zijn. Aan het einde van de dag willen ze vooral winst kunnen maken. Ik kan me goed voorstellen dat andere bedrijven eerder, of sneller, in dat gat gesprongen zijn.
PrimusIP @Luchtbakker5 april 2024 11:05
Het blijft een commercieel bedrijf met aandeelhouders.
Die zien liever het bedrijf meer waard worden en meer winst maken, dan dat het geld steekt in iets waarvan men denkt het onvoldoende gaat opleveren of zelfs negatief effect kan hebben.
jos707 @Luchtbakker5 april 2024 11:06
Oneindige diepe zakken zeker, maar niet oneindig hoge budgetten. Anders hadden ze gewoon een bestaande constructeur overgekocht met reeds een werkend product en verder daarop verder gebouwd in plaats van alles vanaf nul te ontwikkelen.
LOTG @Luchtbakker5 april 2024 11:16
Uiteindelijk ja, maar Apple is geen autobouwer en dat betekend dat je dus of een partner moet zoeken die al ervaring heeft met het bouwen van auto's of je van 0 moet beginnen.

Het zal vast niet helpen dat Apple er ook wel van is om zelf het wiel opnieuw uit te vinden, en dat invloed heeft op andere zaken in de auto.

Ook zijn er een leger aan regels waar een auto aan moet voldoen in meerdere landen dus je zult uiteindelijk ook voor alles certificeringen moeten doen. Dit is een reden dat kleinere bedrijven vaak een platform van een ander bedrijf kopen dat al gecertificeerd is maar dan kun je daar dus ook geen aanpassingen aan doen want dan moet het alsnog gecertificeerd worden. De allereerste Tesla (de Roadster) was op basis van een Lotus Elise, ik weet niet helemaal zeker hoe lang Tesla er over gedaan heeft maar minimaal 4 jaar om (met Lotus) een auto in productie te hebben.

Wat je ook niet moet wegstrepen is hoe lang een autofabrikant met ervaring er over doet om een nieuw platform te ontwikkelen.

Afhankelijk van de NIH factor die dit project gehad heeft kan dat best wel wat impact gehad hebben, en we weten ook niet wat er nog allemaal voor een andere eisen vanuit Apple gesteld waren.

En je kunt er wel een oneindige hoeveelheid geld in pompen, je moet het uiteindelijk ook nog fabriceren en verkopen. En de verkoopprijs zal uiteindelijk al die kosten moeten terug verdienen.
Tomatoman @Luchtbakker5 april 2024 12:36
Dat een bedrijf bijna oneindig diepe zakken heeft, wil nog niet zeggen dat dit de beste manier is om geld te besteden en je personeel in te zetten. Niet alleen kostten de beide ontwikkeltrajecten heel veel geld, dat daardoor niet beschikbaar is om aan de eigenaren van het bedrijf (= aandeelhouders) uit te keren. Ook waren de mensen die aan een van beide projecten werkten jarenlang niet beschikbaar om andere producten voor Apple te ontwikkelen.

Vergeet niet dat het grootste deel van de medewerkers die aan de Apple auto en het Apple display werkten gewoon bij Apple in dienst is gebleven en nu aan andere Apple R&D-projecten werkt. De nu gemelde 600 ontslagen in Californië vormen slechts zo’n 10% van het totale aantal mensen dat aan de twee geannuleerde R&D-projecten werkte.
Hemingr @Luchtbakker5 april 2024 13:28
Geld is het probleem niet. Als Apple een auto wil bouwen dan kan Apple een auto bouwen. Vanuit niets, of ze nemen een startup (Rivian, Lucid, Fisker) over en bouwen daarop verder.

Ik denk echter dat Apple tot de conclusie is gekomen dat er geen droge boterham te verdienen is in die business. Zelfs na jaren van geld pompen zijn de marges haarfijn.

Willen ze echte centjes verdienen kan dat ook door het software eco systeem te beheersen. Lekker CarPlay perfect maken en iedereen aan de high-margin telefoontjes.
D100 @Hemingr7 april 2024 19:13
Geld is inderdaad het probleem niet. Doch Apple heeft de expertise en cultuur van auto ontwikkelen niet in huis. Kijk eens naar achtergrond van die firma: ooit begonnen met laptops,dan muziekspelers, smartphones en aanraak tablets, en dan allerlei toebehoren en diensten. Er zit geen enkel mechanisch product bij, maar veelal dezelfde technologiën in andere toepassingen.

En wat ze ontwikkelen is veelal een verfijnd product op basis van reeds bestaande producten en technologiën. Misschien de enige uitzondering zijn de oorspronkelijke Apple computers ontworpen door Steve Wozniak. Alles bij elkaar wel indrukwekkend wat Apple bereikt heeft in dit marksegment.

Het lijkt dan alsof ze ook 'makkelijk' een auto kunnen bouwen, maar dat zou dan min of meer een nieuwe bedrijfstak zijn, een volledig nieuwe firma in de firma. Ooit hebben ze de kans gehad om Tesla, het bedrijf, te kopen, maar neen, Apple dacht dat kunnen we zelf. Fout gedacht.
Je hebt mensen nodig als wijlen Jobs, Musk, Besos .... die hun schouders onder zulke nieuwe initiatieven zetten. Apple heeft die capaciteit niet in huis, maar is bijzonder goed in het blijven uitmelken van hun bestand van producten.

[Reactie gewijzigd door D100 op 23 juli 2024 00:24]

dijkmans93 @Luchtbakker5 april 2024 12:04
Wat heb je aan een auto als je hem niet (goedkoop) kan (laten) produceren?
graceful 5 april 2024 10:48
Apple werkt ook al jaren zeer nauw samen met Audi en BMW. Die samenwerking had wat mij betreft verder gemogen, je merkt dat dit sinds het Apple Car verhaal flink veranderd is. Hoop dat ze dit langzaam weer gaan oppakken.
SirLenncelot @graceful5 april 2024 11:06
Ik zou wel graag een Apple variant van Android Automotive OS zien inderdaad. Nu is het toch vaak nog wel switch en tussen de native software en Apple CarPlay.
blazez 5 april 2024 11:46
Een paar dagen geleden kwam er op tiktok een serie filmpjes voorbij van verschillende Chinese automerken. Als je ziet hoe ver ze daar al zijn qua technologische snufjes, luxe, inrichting, schermen, verlichting, in car entertainment, automatische deuren, terrein gebruik, bereik, wisselen van accupacks en nog veel, veel meer.
Daar kan menig bedrijf hier in het westen nog meerdere puntjes aan zuigen.
Helaas komen de meeste "experts" niet verder dat dit classificeren en afkraken als "het is maar chinees spul" in plaats van de auto's hier ook zo te ontwerpen.
Kijk naar die auto's en dan zal Apple het niet heel veel beter kunnen doen vrees ik.
Sloeber @blazez5 april 2024 14:08
Hoe snel je iets op de markt kan zetten is natuurlijk maar één kant van het verhaal. De meeste "bekende" fabrikanten leveren de dealerships ook nog jarenlang onderdelen, reparatiehandleidingen en ga zo maar door. Wanneer je zulke zaken allemaal weg kan laten en niet hoeft te denken hoe al die snufjes en materialen er over 3-5 jaar nog uitzien dan is dat een stuk makkelijker.

Natuurlijk is het zoals je zegt makkelijk af te kraken wat China produceert, maar als ik naar 10-50 jaar oude auto's en apparatuur zie, zie ik vooraal Europese / Japanse makelij dat duurzaam gebouwd is.
BikkelZ 5 april 2024 11:33
Apple moet gewoon vol inzetten op Car Play als UI voor auto's, waar Android in feite mee bezig is. Waarom zou iedere fabrikant zijn eigen LiDAR implementatie moeten schijven als Car Play dat al lang kan? Heel veel dingen zijn in feite generiek.

Natuurlijk moeten ze dan wel veel dingen open gaan gooien. Fysieke buttons verbindingen naar Car Play en omgekeerd.
Verwijderd 5 april 2024 13:45
Ach, een bedrijf dat een succesvol product zoals Apple Vision Pro lanceert en vervolgens de mensen die eraan hebben gewerkt een kaart geeft met 'Thank you for helping the world say hello to Apple Vision Pro' erop, in plaats van financiële compensatie, zegt eigenlijk al genoeg. En ja, ik begrijp dat werknemers bij Apple altijd een salaris ontvangen, dus een beloning lijkt misschien overbodig. Maar dat rechtvaardigt nog niet het uitdelen van zo'n domme kaart, waarmee ze eigenlijk alleen maar hun medewerkers mee beledigen.
HollowGamer 5 april 2024 15:13
Het is altijd grappig en frustrerend tegelijkertijd als mensen iets roepen als: 'jammer dan, moet je als werknemer maar flexibeler zijn' of 'als Apple het niet meer wilt, dan heb je gewoon pech ', maar ik vind dat veel te gemakkelijk en veel te VVD (sorry).

600 man ontslaan is een groot aantal, en heel veel techbedrijven doen dit momenteel. AI heeft er invloed op, maar het gaat zo snel, dat als je daarin niet iets van kan of het stormt bovenin, dan is het maar voorbij en mag je een andere baan zoeken. Om daar vervolgens 2 jaar later hetzelfde mee te maken.

Het is heel veel stress wat een ontslag oplevert, en hier hebben we nog iets van vangnetten, maar in de US wordt je echt aan je lot overgelaten. Als je daar niet kan eten of de huur kan betalen, dan jammer dan. Denk veel mensen het hier te goed hebben, en niet waarderen wat we hier hebben.

Persoonlijk vind ik ook dit soort bedrijven te groot. Apple was van computers, en nu maken opeens autos. Persoonlijk zie ik dat liever in een dochteronderneming, die kan dan ook makkelijker worden verkocht, en je krijgt geen gekke dingen als een CEO opeens roept: 'we gaan terug naar onze roots'.

Ik denk dat je alle ontslagen bij elkaar optelt van de afgelopen 3 jaar, er ontzettend veel mensen gaan schrikken. Ja, hopelijk vinden die snel een andere baan, maar zoals gezegd gaat het hier om de impact op een mens, wij zijn geen robots (nog).

[Reactie gewijzigd door HollowGamer op 23 juli 2024 00:24]

mocean 5 april 2024 15:18
Ik denk dat Apple met man en macht op de AI trein moet springen want daar lopen ze achter. Ze waren de eerste met Siri (assistent), maar dat was geen LLM maar een enorme database met pattern matching (instructies). Nu hebben MS, Google hun min-of-meer eigen GPT maar waar is Apple? Dus het zal ook te maken hebben met een focus op de toekomst, en van AI wordt meer verwacht dan van auto's. Ja, een level 5 auto zal een mooie evolutie zijn maar echte revolutie, dat is ChatGPT.
SE USER 5 april 2024 11:21
Ik vind een tech bedrijf die gespecialiseerd is in computers en smart devices moet zich niet gaan bezig houden met dingen waar ze eigenlijk geen verstand van hebben. Laat dit aan aan de autoconstructeurs over die al "eeuwen" in de auto mobiel sector zitten. Wat zal het volgende zijn, een Apple koffie apparaat of een Apple wasmachine? Hoe serieus kan je een tech bedrijf dan nog noemen?
cariolive23 @SE USER5 april 2024 18:18
Wat dacht je dan van Samsung? Of je nou een graafmachine, boot, airco of tv nodig hebt, Samsung maakt ze allemaal. En helpt je ook bij de financiering.

Dat noemen we ondernemen. En daar hoort ook het nemen van risico's bij, zoals met de introductie van bijvoorbeeld de iPod, iPhone en iPad. Dit waren dan successen, flaters heeft Apple ook op z'n naam staan...
D100 @cariolive237 april 2024 19:30
Samsung is een conglomeraat van meerdere bedrijven. Zij werken al heel lang op die manier, weten hoe dat gaat en of het nuttige is kennis en investering van de ene bedrijfstak naar een andere over te brengen of niet.

In vergelijking daarmee is Apple een uiterst gefocuseerd bedrijf, allemaal gerelateerde producten en diensten binnen hun befaamde (of beruchte) fence. Zonder twijfel, dat beheersen ze als geen ander.

Als Apple een autobouwer wil worden moeten ze in de praktijk een nieuw bedrijf uitbouwen. Daar hebben ze geen ervaring mee, en ook de personen niet om dat te trekken. Tim Cook is geen Musk of Besos of etc...
cariolive23 @D1007 april 2024 21:02
Grootste issue imho nog economisch: Het bouwen van auto's levert een lagere marge op dat het maken computers, telefoons en/of software (diensten). Dat maakt deze industrie onaantrekkelijk voor Apple.

Apple heeft voldoende aantrekkingskracht en financiële middelen om goede mensen aan te kunnen nemen die weten hoe je auto's bouwt, en daarnaast kun je (een deel van) de productie uitbesteden. Zo bouwde NedCar auto's voor BMW/Mini. Alleen wordt daar de marge niet beter van, die toch al te laag is.

Cook is inderdaad geen Musk of Besos, heeft niet zelf een bedrijf gestart. Maar heeft wel samen met Jobs in 1998 Apple uit de neerwaartse spiraal gehaald. Persoonlijk zie ik hem meer als manager, dan iemand die innoveert. Hij is in 2011 CEO geworden, Apple had toen een omzet van 108 miljard USD, dat is in 2023 opgelopen tot 383 miljard USD. Dat geldt ook voor de winst, van 26 miljard naar 97 miljard. Dan ben je primair misschien geen innovator, je bent wel een goede zakenman/CEO.
D100 @cariolive237 april 2024 21:39
Er zijn eenvoudigweg dingen in het leven die je niet kan kopen. Je kan een manager kopen, maar je kan geen bevlogen persoon kopen. Een bevlogen persoon kan je niet inkapselen in een bedrijf, die moet kunnen vliegen, liefst met eigen vleugels.

Wat vele Apple fans niet beseffen, is dat Apple een fantastisch verdienmodel heeft opgebouwd gebaseerd op 1/ het appeleren aan design en fashion; 2/ meedogeloze fencing, d.w.z. klanten worden binnen de fence gehouden, en concurrenten worden er buiten gehouden.

Die 'fashion' is een echte geldbron, het is geen toeval dat de rijkste persoon ter wereld in de fashion and luxury branche is (Bernard Arnault). Apple heeft deze bron aangeboord in de technische markt. Veel respect voor wat er is bereikt in termen van geld verdienen.
Maar dit is geen referentie om dan succes te hebben in andere bedrijfsdomeinen. Bernard Arnault kan niet zomaar luxe auto's gaan bouwen, niettegenstaande z'n vele geld; Apple ook niet.

[Reactie gewijzigd door D100 op 23 juli 2024 00:24]

cariolive23 @D1008 april 2024 03:59
Persoonlijk denk dat je auto’s te duur zijn om dezelfde marges te pakken als de luxe producten zoals een Louis Vuitton of Chanel. Die merken hebben ook “goedkope” producten die voor vrijwel iedereen toegankelijk zijn. Spaar een 50 euro per maand en na 1 of 2 jaar kun je iets van deze merken kopen. Met auto’s lukt dat niet
phYzar 5 april 2024 10:59
Nou, 1 technologische mijlpaal hebben ze dus wel gehaald: de auto helpt mensen van baan wisselen
sdziscool 5 april 2024 12:24
Aiaiai, scherm technologie had ik graag meer van gezien!
blazez @sdziscool5 april 2024 13:15
Ik zou zeggen kijk eens naar dit filmpje
https://vm.tiktok.com/ZIJnXksKg/
En de overige filmpjes die deze maker heeft geplaatst. Qua techniek genoeg om te zien.

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