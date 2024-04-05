'Apple schrapt meer dan 600 banen na stopzetten Apple Car-project'

Apple heeft meer dan 600 werknemers ontslagen, schrijft persbureau Bloomberg op basis van overheidsdocumenten. Het zou vooral gaan om mensen die aan de geschrapte Apple Car en de ontwikkeling van de volgende generatie schermen hebben gewerkt.

De informatie is afkomstig van het California Employment Development Department, zegt Bloomberg. Bedrijven zijn wettelijk verplicht om bij de instantie een rapport in te leveren voor elk adres in Californië waar werknemers worden ontslagen. Minstens 87 werknemers zijn ingeschreven op een adres dat overeenkomt met het adres van een locatie waar Apple aan nieuwe schermen werkt. Een andere groep werknemers staat onder een adres waar aan de Apple Car werd gewerkt.

Het precieze aantal werknemers dat door de ontslaggolf is getroffen, is niet duidelijk, doordat Apple veel technici had voor beide projecten in regio's buiten Californië, waaronder de staat Arizona. Apple wil niet reageren op vragen van Bloomberg over de ontslagen.

Eind februari berichtte Bloomberg dat Apples plannen voor het bouwen van een elektrische auto werden geschrapt. De ontwikkeling verliep al jaren onrustig en door de jaren heen zouden er diverse ontslagrondes zijn geweest op de afdeling. Een deel van de medewerkers die aan de auto werkten, zou zijn overgeplaatst naar de AI-afdeling.