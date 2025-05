Kwartaalomzet van Fords EV-tak daalt met 84 procent in jaar tijd

Fords omzet uit EV's is in het afgelopen kwartaal met 84 procent gedaald, van 700 miljoen dollar naar 100 miljoen dollar. Het verlies is in die periode bijna verdubbeld, deels omdat het bedrijf de prijs van EV's heeft verlaagd.

Naast de gedaalde prijzen, verkocht Fords Model e-tak 17 procent minder auto's dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het afgelopen kwartaal verkocht Ford 10.000 EV's. Ford zegt volgens Reuters dat het de prijzen moest verlagen vanwege 'druk van concurrenten'. Het bedrijf wil daarom focussen op grotere elektrische suv's en kleinere, goedkopere EV's. Het verlies verdubbelde bijna, van 0,7 miljard dollar naar 1,3 miljard dollar, mede doordat de kosten gelijk bleven terwijl de omzet daalde. Eerder deze week meldde Tesla een flink verlaagde winst. Dit bedrijf zei toen dat er wereldwijd meer wordt ingezet op hybrideauto's, ten koste van EV's.