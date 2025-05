Elon Musk: Tesla gaat uiterlijk begin volgend jaar goedkopere auto's uitbrengen

Tesla heeft zijn roadmap aangepast en gaat eind dit jaar of begin volgend jaar goedkopere elektrische auto's produceren. Dat zei directeur Elon Musk tijdens de bespreking van de kwartaalcijfers van de automaker.

Het is onduidelijk of het gaat om heel nieuwe modellen of goedkoper gemaakte versies van bijvoorbeeld de huidige Model 3. In de bespreking van de kwartaalcijfers zegt Musk alleen dat het de auto's eerder wil uitbrengen. "We hebben onze toekomstige autoline-up bijgewerkt om de lancering van nieuwe modellen te versnellen; we zouden eerst de productie starten in de tweede helft van 2025. We verwachten dat dus eerder begin 2025, zo niet eind dit jaar."

De auto's zullen elementen van het huidige platform combineren met die van de volgende generatie, zegt Musk. "Deze nieuwe voertuigen, waaronder betaalbaardere modellen, zullen aspecten van het platform van de volgende generatie gebruiken, evenals aspecten van onze huidige platforms, en we zullen in staat zijn om op dezelfde productielijnen te produceren als onze huidige autoline-up."

Reuters meldde nog een paar weken geleden dat Tesla de plannen voor een goedkopere auto zou hebben geschrapt. De release van goedkopere auto's moet vermoedelijk de verkopen omhoog brengen. Die daalde afgelopen tijd. Daarom ontsloeg Tesla 10 procent van het personeel.