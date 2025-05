Google begint bouw vierde datacenter in Groningen

Google is begonnen met de bouw van zijn vierde datacenter in de Nederlandse provincie Groningen. Volgens de gemeente Groningen mogen er geen nieuwe datacenters meer bijkomen op haar grondgebied, maar de komst van dit kleinere gebouw stond al langer vast en mag daarom doorgaan.

Google neemt de servers volgend jaar in gebruik, schrijft het bedrijf. Het gaat om een investering van in totaal 600 miljoen euro en het moet 125 directe banen opleveren. Het datacenter komt op bedrijventerrein Westpoort, langs de spoorlijn naar de Friese hoofdstad Leeuwarden. De komst van het datacenter is al enige tijd bekend.

Het datacenter is nodig vanwege de gestegen vraag naar AI- en clouddiensten, zo zegt het bedrijf. Het gaat om een relatief klein datacenter van acht hectare, dat in totaal komt te staan op twintig hectare grond dat het bedrijf heeft gekocht.

Om de impact op het lokale energie- en waterverbruik te verminderen, zullen de koelmachines werken met luchtkoeling. Restwarmte van het koelen is volgens Google op te vangen en over te dragen aan andere bedrijven. Stroom komt deels van zonnepanelen op het dak, zoals bij veel bedrijven.