Microsoft investeert 6,69 miljard euro in nieuwe datacenters in Spanje

Microsoft is van plan om 6,69 miljard euro te investeren in nieuwe datacenters in het noorden van Spanje. De investering wordt uitgesmeerd over tien jaar tijd. Eerder investeerde ook Amazon in datacenters in dezelfde regio.

Microsoft wil de datacenters in de regio Aragón bouwen, schrijft Reuters. Volgens de regionale overheid heeft Microsoft al een bouwvergunning aangevraagd om datacenters net buiten de stad Zaragoza te bouwen. Microsoft zelf wil niet reageren op de plannen.

Concurrent Amazon kondigde eind mei aan dat het 15,7 miljard euro investeert om zijn datacenters in de regio Aragón flink uit te breiden. Die datacenters zijn sinds eind 2022 operationeel. Ook Amazon spreidt zijn investering uit over tien jaar tijd.