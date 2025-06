Overheid NL geeft 13 miljoen euro aan AI-onderzoek medische en logistieke sector

Het ministerie van Economische Zaken investeert 13 miljoen euro in vier onderzoeksprojecten waarbij technologische innovatie centraal staat. Het gaat om onderzoeken naar toepassingen van AI in de medische, logistieke en industriële sector.

Drie van de projecten hebben iets met kunstmatige intelligentie te maken, aldus het ministerie. Voor een van de projecten wordt bijvoorbeeld onderzocht of de toepassing van AI en augmented reality digitale diensten beter toegankelijk kan maken voor mensen die slecht zien of horen. Een ander project is gericht op de toepassing van AI op 'productieprocessen en machines in de hightechindustrie'. Tevens steunt de overheid een onderzoek naar duurzamere havens, waarbij AI de beschikbaarheid van duurzame brandstoffen en de capaciteit op het elektriciteitsnet inzichtelijk zou kunnen maken. Het is niet duidelijk wat het vierde onderzoeksproject inhoudt.

De investering van de overheid moet in totaal 37 partijen, waaronder kleine en grote bedrijven, kennisorganisaties en overheidsinstanties, helpen om samen te werken aan de onderzoeken. Naast de 13 miljoen euro van de overheid investeren de overige partijen nog eens 6 miljoen euro in de projecten. In totaal wordt er dus 19 miljoen euro geïnvesteerd. Volgens het ministerie kunnen de ondernemers en onderzoekers de komende zes jaar vooruit met de financiële ondersteuning.