Star Citizen haalt ruim 750 miljoen dollar aan crowdfunding op

De ruimtegame Star Citizen heeft ruim 750 miljoen dollar aan crowdfunding opgehaald. De mmo werd in 2012 aangekondigd en sindsdien kunnen spelers de ontwikkeling van de game financieren door in-game schepen en andere content te kopen.

De nieuwe mijlpaal werd op 28 november 2024 bereikt, zo blijkt uit cijfers van de ontwikkelaar van de game. Sinds het begin van de crowdfundingperiode gaven ruim 5,4 miljoen spelers geld uit aan het spel, dat volledig op deze manier gefinancierd wordt. Gemiddeld gaven zij op het moment van schrijven per persoon ruim 138 dollar uit aan content voor het spel. De vorige grote mijlpaal werd in augustus van 2023 bereikt, toen maker Cloud Imperium Games 600 miljoen dollar aan crowdfunding had opgehaald.

Star Citizen is een ruimte-mmo waarin spelers zich zonder laadschermen door de ruimte en over volledige planeten kunnen bewegen. Spelers kunnen uiteenlopende ruimteactiviteiten doen, waaronder grondstoffen delven, lucht- en ruimtegevechten houden, fps-gevechten voeren en goederen verhandelen. Het spel werd in 2012 aangekondigd, gelijktijdig met een losstaande verhalende ruimtegame Squadron 42. Beide games zijn sindsdien in het alfastadium van de ontwikkeling, waar vanwege de extreem lange duur veel kritiek op is. Tweakers schreef vorig jaar een uitgebreid achtergrondartikel over de tumultueuze ontwikkeling van de games, het ongeëvenaarde budget en de veelbesproken topman Chris Roberts.