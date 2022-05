Star Citizen-ontwikkelaar wil personeelbestand tegen 2026 bijna verdubbelen

Star Citizen-ontwikkelaar Cloud Imperium Games wil zijn studio in het Verenigd Koninkrijk verhuizen naar Manchester en er meer dan duizend werknemers actief hebben tegen 2026. Dat zijn er 600 meer dan het bedrijf nu heeft in het VK.

Wereldwijd heeft het bedrijf momenteel zo'n 700 werknemers. Na de voorgenomen verhuizing en uitbreiding in Engeland zou dat neerkomen op 1300 werknemers; bijna een verdubbeling van het totaal. Overige werknemers zitten in kantoren in Los Angeles, Austin, Frankfurt en Montreal. CD Projekt Red had in 2019 1100 werknemers, Rockstar Games heeft er meer dan 2000 en Activision Blizzard ongeveer 10.000.

Cloud Imperium Games is bekend van Star Citizen, de crowdfunded game die in 2012 iets meer dan 2,1 miljoen dollar binnenhaalde op Kickstarter. Het inzamelen van geld hield bij deze game niet op en de studio heeft tot op heden meer dan 350 miljoen dollar binnengehaald voor het spel.

Ruimtegame Star Citizen zelf is, ondanks dat de crowdfundingcampagne bijna tien jaar geleden startte, nog niet volledig af en uit. Delen van de online-ervaring zijn in early access beschikbaar, maar de singleplayercampagne, genaamd Squadron 42 nog niet. Hier is nog altijd geen releasedatum voor en de beoogde releaseperiode is al meer dan eens niet gehaald. Volgens de huidige planning moet dit gedeelte in ieder geval uit 28 hoofdstukken gaan bestaan.