Praey for the Gods, Shadow of the Colossus' spirituele opvolger, is uitgekomen

De game Praey for the Gods, die een 'spirituele opvolger' moet zijn van de game Shadow of the Colossus, is na zeven jaar ontwikkeling uitgekomen. In 2016 werd de game aangekondigd via Kickstarter. Versie 1.0 is nu uit voor Steam, de PS4 en PS5, Xbox One en Xbox Series X/S.

Kickstarterbackers krijgen in de komende tijd hun gamekeys toegestuurd, is te lezen in de recentste Kickstarter-update van de game. Daarin schrijven de ontwikkelaars dat de game nu een complete verhaallijn heeft, inclusief twee bossbattles, en dat alle achievements in de game zitten. Ook zijn er flink wat optimalisatie en bugfixing toegevoegd sinds de early access.

Praey for the Gods is een actiesurvivalgame waarin een held het opneemt tegen de goden om haar wereld te redden van de ondergang. Spelers moeten zien te overleven in een ijzige wereld en het opnemen tegen wat de ontwikkelaars 'kolossale gevaren' noemen. De game is ontwikkeld door No Matter Studios, een kleine indiestudio bestaande uit drie gameontwikkelaars uit de VS, die in 2014 in hun vrije tijd aan de game begonnen. De ontwikkelaars hebben zelf overigens niks te maken met de originele Shadow of the Colossus-game, maar zijn wel door het spel beïnvloed.

De game verscheen in 2016 op Kickstarter. In eerste instantie haalde de Kickstarter-campagne de stretchgoals niet, waardoor de game alleen ontwikkeld kon worden voor de pc. Doordat de game gemaakt is in Unity bleek hij echter relatief makkelijk te porten naar een PS4- en Xbox One-versie. De game is inmiddels ook geschikt voor de PS5 en Xbox Series S. De game is voorzien van een originele soundtrack. Uiteindelijk haalden de ontwikkelaars maar iets meer dan 500.000 dollar op om de game te ontwikkelen. Dat betekende dat ze geen aanvullend personeel konden aannemen, waardoor de ontwikkeling langer duurde dan gehoopt.

Volgens de ontwikkelaars combineert Praey for the Gods gameplayelementen van Shadow of the Colossus, Deus Ex, DayZ en BloodBorne. De speler moet het in de game niet alleen opnemen tegen enorme vijanden, maar ook zien te overleven in een bevroren wereld met een dynamisch dag- en nachtsysteem en een dynamisch weersysteem. Het weer kan daarbij volgens de ontwikkelaars net zo gevaarlijk zijn als de reuzen waar je het tegen opneemt. Praey for the Gods is te koop op Steam, in de Xbox-store en in de PS-store.