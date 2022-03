Fanproject handgetekende gameguides stopgezet na verzoek Nintendo - update

Een Kickstarter-campagne voor met de hand getekende gameguides is door toedoen van Nintendo stopgezet. Het Japanse gamebedrijf heeft contact opgenomen met de bedenker van het fanproject, die de campagne vervolgens heeft geannuleerd.

Een maand nadat de Kickstartercampagne van start ging, had het project al meer dan 322.000 dollar opgehaald, terwijl het streefbedrag slechts 20.000 dollar bedroeg. De tekenaar, Philip Summers, schreef dat hij 'mogelijke juridische problemen' hoopte te vermijden, maar dat dat helaas niet was gelukt. Nintendo deed een takedownverzoek omdat er sprake zou zijn van copyrightschending. Summers heeft daarop de campagne geannuleerd.

Summers noemt de afgelopen maand desondanks 'geweldig'. "Het was een toffe rit en ik ben er hoe dan ook dankbaar voor." Het project, dat hij op zijn Kickstarter-pagina omschreef als 'zorgvuldig getekende en handgeschreven gidsen voor klassieke games', was al in een vergevorderd stadium. Er waren gidsen voor Metroid, The Legend of Zelda, Contra en Ninja Gaiden in de maak.

Nintendo laat wel vaker fanprojecten offline halen. Zo heeft het meermaals een hele reeks fangames van communitysite Game Jolt laten verwijderen. Ook een onlinearchief van oude Nintendo-magazines is van internet gehaald na een sommatie van het gamebedrijf. In het verleden heeft Nintendo ook al eens de publicatie tegengehouden van een onofficieel NES-boek dat eveneens via Kickstarter werd gefinancierd. Het boek gebruikte echte foto’s van Nintendo-games, terwijl het project van Summers louter bestaat uit zelfgemaakte tekeningen.

Update, dinsdag 7 september, 10.25: De initiatiefnemer verduidelijkt in een update op zijn Kickstarterpagina dat er geen sprake was van een sommatie, maar enkel van een advocaat die contact met de tekenaar opnam. Op basis van dat gesprek besloot hij zelf het project te annuleren. Verder meldt Summers dat dit niet het einde hoeft te betekenen van het initiatief. ''Hopelijk kunnen we binnenkort de campagne weer online zetten, en dit keer mét goedkeuring.''