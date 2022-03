Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten meldt hack

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft zijn computersystemen vorige week donderdag offline gehaald nadat de instantie op de hoogte werd gebracht van een cyberaanval. De bank wil geen verdere details geven lopende het onderzoek.

Zondag maakte de CBCS bekend getroffen te zijn door een cyberaanval. Het is niet duidelijk om wat voor soort aanval het gaat en wat de gevolgen zijn. Naar eigen zeggen heeft de centrale bank een onderzoek opgezet in nauwe samenwerking met verschillende internationale en lokale beveiligingsbedrijven en forensische experts.

Het zou gaan om een aanval op het operationele netwerk van de CBCS. Dat is offline gehaald 'om data en de integriteit van het systeem te beschermen'. Onderzoek moet uitwijzen welke data gecompromitteerd is. Volgens de instantie wijst het eerste onderzoek uit dat betaalsystemen niet zijn getroffen, maar desondanks zijn er 'aanvullende beveiligingsmaatregelen' getroffen, aldus het persbericht.

Als voorzorgsmaatregel heeft de CBCS communicatie via e-mail en remote phone services opgeschort. De instantie is via de traditionele telefoonlijn nog te bereiken voor urgente zaken. Volgens de CBCS zijn de relevante autoriteiten ingelicht. In het belang van het onderzoek wil de bank geen verdere details over de aanval geven.