Australische financiële waakhond meldt datalek na hack via Accellion-software

De Australische Securities and Investments Commission is getroffen door een datalek. Een van de servers van de toezichthouder is gehackt. Volgens de ASIC hield de hack verband met software van het Amerikaanse bedrijf Accellion.

De Australische toezichthouder is rond 15 januari getroffen door een hack, waarbij een nog onbekende partij toegang heeft gekregen tot een van de servers van de ASIC. Daarbij zijn waarschijnlijk gegevens buitgemaakt. Dat meldt de financiële marktwaakhond op zijn website.

De ASIC houdt toezicht op het bedrijfsleven en op financiële diensten in Australië, vergelijkbaar met de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Volgens de ASIC is een enkele server getroffen. Bij de hack werd gebruik gemaakt van software van Accellion, dat toezichthouder gebruikt voor datadelen. Uit voorzorg heeft de marktwaakhond toegang tot de server uitgeschakeld en werkt het aan een alternatief. Volgens de ASIC is geen andere infrastructuur van de ASIC getroffen en zijn er geen kredietaanvraagformulieren geopend of gedownload.

De hack bij de veiligheidswaakhond is de tweede in korte tijd waar software van Accellion bij betrokken is. Twee weken geleden meldde de Centrale Bank van Nieuw-Zeeland ook slachtoffer te zijn van een hack. Hackers kwamen binnen via filesharingsdienst Kiteworks van Accellion. Ook het Australische advocatenbureau Allens werd via Accellion-software gehackt, schrijft The Sydney Morning Herald.

Kiteworks wordt gebruikt door verschillende banken, overheden en zorginstellingen, zegt Accellion op zijn website. Zo gebruikt bijvoorbeeld Rabobank Kiteworks. Volgens Accellion is de kwetsbaarheid al in december 2019 gedicht en roept het op om alle filesharingsoftware van het bedrijf te updaten.