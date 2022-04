Gegevens van 19.000 Groningse aardbevingsgedupeerden gestolen bij datalek NAM

Gaswinningsmaatschappij NAM is getroffen door een datalek, waarbij criminelen gegevens van 19.000 aardbevingsgedupeerden hebben gestolen. Bij de hack werd al langer kwetsbare software gebruikt van het bedrijf Accellion.

Bij de NAM werd gebruik gemaakt van filesharingsoftware van het bedrijf Accellion. Bij de hack zijn gegevens gestolen van 19.000 Groningers die wachten op schadeafhandeling vanwege aardbevingsschade. Er zijn in elk geval namen en adressen gestolen en van zeker honderd mensen meer gegevens.

De NAM gebruikte op verzoek van Instituut Mijnbouwschade Groningen software van Accellion voor het beveiligd versturen van grote databestanden. Het gaat hier naar alle waarschijnlijkheid om filesharingsdienst FTA, dat al meerdere keren misbruikt werd bij het stelen van gegevens, onder andere in Australië en Nieuw-Zeeland. Filetransfersoftware van Accellion wordt gebruikt door verschillende banken, overheden en zorginstellingen. De kwetsbaarheid in FTA die werd misbruikt is door Accellion gedicht, schrijft het bedrijf in een concluderend artikel op haar website. Het bedrijf roept al sinds begin januari op om de software te updaten.

Op de website schrijft de NAM dat er geen gegevens gestolen zijn uit dossiers die op hun eigen netwerk staan en volgens de NAM zijn de criminelen niet in de systemen van de NAM geweest. Enkel in de filesharingsdienst. De NAM heeft het lek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij het lek werden persoons- en adresgegevens van alle huiseigenaren gestolen die tussen 2014 en 1 juli 2020 een aanvraag indienden voor de Regeling Waardedaling. Dat is de schaderegeling voor gedupeerden van aardbevingsschade door gaswinning van de NAM. Ook gegevens van alle huiseigenaren die aangesloten zijn bij de Stichting WAG en een rechtelijke procedure hebben lopen tegen de NAM, zijn gestolen. Daarbij gaat het om adressen en woonplaatsen en niet om namen. Ook zijn gegevens buitgemaakt van alle huiseigenaren die individuele rechtszaken tegen de NAM hebben lopen.

De NAM schrijft daarnaast dat er ook mensen zijn die persoonlijk bericht hebben gehad, omdat er van hen mogelijk e-mailadressen, telefoonnummers of bankgegevens gelekt zijn. RTV Noord schrijft dat er van ruim honderd mensen meer informatie is gestolen dan alleen namen en adresgegevens.

Update 11 maart 13.15 uur: in een eerste versie van dit artikel stond dat de kwetsbaarheid die misbruikt is zat in Kiteworks van Accellion. Dat klopte niet. Het gaat op filesharingsdienst FTA. Dit is aangepast hierboven met links naar Accellion's website.