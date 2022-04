Chrome OS krijgt in versie 89 Phone Hub en meer features erbij

Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van Chrome OS heeft Google meerdere nieuwe features toegevoegd aan het laptop-os. Zo is er nu een Phone Hub voor beperkte bediening van de telefoon, uitgebreidere quick settings en een uitgebreider klembord.

Google heeft de wijzigingen uiteengezet in een blogpost. De functies komen uit voor de nieuwste versie, genummerd 89. Volgens 9to5Google komen de functies 'in de loop van de komende dagen' daadwerkelijk naar het os. Door vertragingen lag de eerste Chome OS-laptops 15 juni 2011 in de winkels, waardoor men kan redeneren dat de verjaardag van Chrome OS pas over iets meer dan drie maanden is en niet deze maand. Oorspronkelijk had de initiële release van Chrome OS-hardware in 2010 moeten plaatsvinden.

De Phone Hub is in staat om van een Android-smartphone die op hetzelfde account is ingelogd meerdere zaken uit te lezen en daarop enkele handelingen uit te voeren. De resterende acculading en het bereik op het mobiele netwerk kunnen uitgelezen worden. Daarnaast zijn er knoppen voor het inschakelen van een wifi-hotspot, het op stil zetten van de telefoon en geluid maken om deze te vinden. Tot slot zijn recente Chrome-tabs ook inzichtelijk in de Phone Hub; men kan ze ook meteen openen op de Chromebook.

De Chromebook moet nu een lijst met vertrouwde wifi-netwerken kunnen ophalen bij de gebruikers Google-account, zodat die inloggegevens niet meer opnieuw ingevoerd moeten worden. Daarnaast krijgt quick settings opties voor screenshots maken van het hele scherm, een venster of een zelf aangegeven veld. Ook komen er uitgebreidere mediabedieningsknoppen naar quick settings. Het verbeterde klembord onthoudt nu de laatste vijf items die erop zijn geplaatst.

Tot slot zullen Chromebooks bij de nieuwe update ook hun desks onthouden; dat zijn de aanvullende bureaubladen die Windows 10 bijvoorbeeld ook hanteert. De nieuwe quick answers-functie geeft bij selectie van bepaalde tekst een pop-up met bijvoorbeeld definities, vertalingen en omrekeningen naar andere eenheden.