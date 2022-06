Gerucht: Chromebooks krijgen functie om scherm van Pixel-telefoons te bekijken

Chrome OS krijgt mogelijk een functie om het scherm van Pixel-telefoons weer te geven. Daarmee kunnen gebruikers hun scherm op Chromebooks bekijken. Dat is een feature in de Phone Hub-software in het OS, blijkt uit code die 9to5Google ontdekte.

De functie zit in Phone Hub, een verwachte functie die in Chrome OS moet komen. Google werkt daar sinds vorig jaar aan. Phone Hub is een manier om Chrome OS beter te laten samenwerken met Android-telefoons, bijvoorbeeld door mobiele notificaties op een laptop of computer te tonen of om tabbladen te synchroniseren. 9to5Google schrijft dat code in Chromium er nu op wijst dat er mogelijk ook screen mirroring in het besturingssysteem komt. In een nieuwe flag in chrome://flags staat een stuk code die Eche App System Web App beschrijft. Volgens 9to5Google wordt die code gebruikt voor het streamen van beeld via WebRTC.

De site zegt dat de functie waarschijnlijk niet alleen wordt aangesproken om notificaties op een extern beeldscherm te zetten, maar ook om videostreams te kunnen uitzenden en op een ander scherm te kunnen zien. De functie wordt wel aangeroepen op het moment dat een gebruiker een notificatie aanklikt.

De functie zou alleen beschikbaar zijn op Pixel-telefoons. In de Chromium-code zit een ander stuk JavaScript dat verwijst naar de functie, maar dan alleen voor Googles eigen telefoons. Of de functie er zeker komt, is nog niet bekend; volgens 9to5Google is dat lang niet zeker. Ook is niet bekend wanneer Phone Hub klaar is voor definitief gebruik.