Nikkei: Apple ontwikkelt samen met TSMC micro-oledschermen voor AR-headsets

Apple zou samen met de Taiwanese chipfabrikant TSMC werken aan het ontwikkelen van micro-oledschermen. Dat stelt dat Nikkei op basis van bronnen. Het gaat om kleine oledschermen die bijvoorbeeld voor VR- en AR-headsets bedoeld zijn.

Volgens de bronnen van Nikkei draait het hier om relatief kleine oledschermen die direct op een wafer worden aangebracht. Dat wijkt af van de grotere oledschermen voor bijvoorbeeld televisies die op een glassubstraat worden aangebracht. De schermen die in ontwikkeling zijn, zouden een formaat hebben van minder dan een inch.

Dit gezamenlijke project van Apple en TSMC zou volgens de bronnen nog in een vroege fase zitten. Massaproductie zou dan ook nog meerdere jaren op zich laten wachten. Daarbij zouden bepaalde onderdelen van de geplande productie gebruikmaken van TSMC's bestaande processen en apparatuur die het al gebruikt voor de chipproductie. De productie zou gaan plaatsvinden in de Taiwanese stad Taoyuan op het Longtan Science Park, waar TSMC vlakbij ook een fabriek heeft.

Het uiteindelijke doel zou zijn om deze schermen te gebruiken voor komende AR-headsets. Het idee is dat de micro-oledschermen op deze manier een stuk dunner en kleiner kunnen worden gemaakt en minder energie verbruiken, zodat ze geschikt zijn voor bijvoorbeeld draagbare AR-headsets. Dit soort apparaten vergen namelijk heel kleine schermen. De voordelen van oled, zoals het relatief hoge contrast, zijn daarbij ook een voordeel.

De toepassing van micro-oledschermen is niet nieuw; de schermpjes worden al toegepast als elektronische zoekers. Er werken allerlei bedrijven aan deze zogeheten oled-on-silicon-technologie, wat uiteindelijk de voor AR veelgebruikte Liquid Crystal on Silicon-technologie zou moeten doen vergeten. Onder meer het in 2016 in China opgerichte Seeya Information Technology is bezig met micro-oledschermen. Dit bedrijf zou onder meer een portfolio hebben dat onder meer bestaat uit 0,62"-oledpaneel met een resolutie 1728x1369 pixels, een 0,83"- oledpaneel met een resolutie 2560x1440 pixels en een en 1,03"-oledpaneel met een resolutie van 2560x2560 pixels. Ook het Franse Microoled is bezig met de technologie en werkt onder meer aan ActiveLook, een compacte module voor AR-zonnebrillen.

Nikkei meldt dat Apple ook zou werken aan microled-technologie, waarvoor eveneens een testproductielijn zou zijn opgetuigd. Deze technologie zou uiteindelijk ingezet moeten gaan worden in producten als de Apple Watch, iPads en MacBooks. Voor de ontwikkeling hiervan zou Apple samenwerken met het Taiwanese bedrijf Epistar.

Microled is net als oled een zelfemitterende technologie. Het heeft de belofte om te leiden tot schermen die zo goed als perfect zijn, met een zeer hoge helderheid, een heel groot kleurbereik, een perfect contrast en uitstekende goede kijkhoeken. Het lastige hiervan is echter om de afzonderlijke leds en dus de pixels klein genoeg te maken, mede waardoor deze technologie momenteel nog een lastig verhaal is voor bijvoorbeeld de consumentenmarkt van tv's. Voor veel kleinere schermen die heel hoge resoluties vergen is deze technologie dan ook nog meer een uitdaging.