Nieuw Samsung The Wall-microledscherm gaat tot 1000", 8k-resolutie en 120Hz

Samsung brengt nieuwe versies van zijn microledscherm The Wall uit. Dergelijke schermen zijn opgebouwd uit losse panelen. De nieuwe versies ondersteunen 120Hz-weergave en 8k-resoluties. Een breedbeeldconfiguratie met een diagonaal van 1000" is mogelijk.

Volgens Samsung zijn de leds die gebruikt worden in de panelen voor de nieuwe The Wall-schermen 40 procent kleiner ten opzichte van de 2020-modellen. Het gaat nog altijd om relatief grote leds; op de Samsung-site staan drie varianten met een pixel pitch van 1,68mm, 1,26mm en 0,8mm.

De modules waar de schermen uit bestaan, zijn per stuk 80,6x45,3cm groot. Het model met de pixel pitch van 1,68mm heeft een resolutie van 480x270 pixels en bij de 1,26mm-versie is dat 640x360 pixels. De modules, of cabinets zoals Samsung die noemt, bestaan uit een configuratie van 4x3 panelen. Details over de variant met 0,8mm-pixels heeft Samsung nog niet bekendgemaakt. Die verschijnen in het derde kwartaal.

Door modules te combineren is een 8k-resolutie met 16:9-verhouding van maximaal 7680x4320 pixels mogelijk. Het is ook mogelijk om een breed 32:9-scherm te maken, met een resolutie van 15.360x2160 pixels. De modules zijn 3,65cm dik en er kunnen ook gebogen schermen gevormd worden in holle of bolle configuraties. Het gewicht per paneel is 11,2kg en dat komt neer op 30,6kg per vierkante meter.

De verschillende panelen van een The Wall-scherm worden aangesloten op een S-Box. Die kan beelden met een 8k-resolutie verwerken en ook upscalen naar die resolutie. Er is ondersteuning voor 120Hz-weergave, hdr en picture-in-picture-weergave van vier afzonderlijke bronnen met een 4k-resolutie. De maximale helderheid bedraagt 1600cd/m².

Prijzen van de modules noemt Samsung niet. De schermen uit de The Wall-serie zijn bedoeld voor bedrijven en zakelijk gebruik. Samsung toont ook al jaren prototypes van tv's die op dezelfde technologie zijn gebaseerd tijdens beurzen. Dit jaar is een eerste 110"-versie van zo'n tv beperkt uitgebracht. Die televisie kost zo'n 150.000 euro. FlatpanelsHD heeft dat scherm bekeken. Later dit jaar moeten er ook versies van 99", 88" en 76" verschijnen.

Microledschermen die uit één stuk bestaan zijn lastig te produceren. Voor een 4k-scherm moeten bijna 25 miljoen afzonderlijke leds gebruikt worden, omdat voor iedere pixel een rode, groene en blauwe led nodig is.