Samsungs omzet groeit door grote vraag naar pc- en serveronderdelen

Samsung heeft het afgelopen kwartaal de omzet met een vijfde zien groeien, voornamelijk door de groei van het Semiconductor-bedrijfsonderdeel. De grote vraag naar server- en pc-geheugen zou Samsungs verwachtingen hebben overtroffen.

De vraag naar werk- en opslaggeheugen voor pc's en servers was in het afgelopen kwartaal sterk, schrijft Samsung. Daardoor wist het bedrijf hier veel onderdelen van te verkopen en kon de halfgeleiderdivisie sneller groeien dan verwacht. Bij opslag benoemt Samsung specifiek de vraag naar server-ssd's en mobiele opslag als groeifactoren.

De vraag naar Samsungs mobile display driver IC's, ofwel ddi's, bleef sterk, net als de vraag naar 100-megapixelsensors. De vraag naar socs bleef echter achter, waardoor de gehele omzetgroei op het gebied van smartphonecomponenten achterbleef.

Alle divisies van Samsung Electronics maakten dit kwartaal meer omzet dan een jaar eerder, al was die groei bij Consumer Electronics relatief gezien het grootst. Zo bleef de vraag naar thuisapparaten hoog omdat mensen nog steeds meer thuisblijven wegens de coronapandemie.

De markt van tv's was tevens groter dan vorig jaar, ook wist het bedrijf door de levering van duurdere tv's als Neo QLEDs meer winst te maken. Bij Samsungs Display Panel-tak was de omzetgroei het kleinst. Dit zou deels komen doordat productielijnen voor grote panelen over zouden gaan naar QD Display en er daardoor minder geproduceerd werd. Tegelijkertijd wist Samsung wel 'stabieler' oled-panelen voor smartphones te maken, wat weer een positief effect had op de kwartaalcijfers.

Samsung Electronics had in het afgelopen kwartaal een omzet van 63,67 biljoen Koreaanse won, omgerekend is dit 46,6 miljard euro. Dit is twintig procent meer dan een jaar eerder. De operationele winst kwam uit op 12,57 biljoen won, ofwel 9,19 miljard euro. Dit is een stijging van 54,2 procent.