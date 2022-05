Outer Wilds-uitbreiding Echoes of the Eye verschijnt op 28 september

Mobius Digital heeft de eerste en enige uitbreiding van Outer Wilds aangekondigd: Echoes of the Eye. De uitbreiding moet op september 28 verschijnen. Veel details worden er nog niet gegeven, al deelt de uitgever wel een trailer.

In de gepubliceerde trailer is te zien hoe de ster uit het Outer Wilds-sterrenstelsel wordt verduisterd en worden beelden van grotten getoond. Op de Steam-pagina van de uitbreiding is te lezen dat er een 'anomalie' is ontdekt die niet herleid kan worden aan 'welke bekende locatie in het zonnestelsel dan ook'. Het verhaal draait om 'de donkerste geheimen uit Outer Wilds'. Over nieuwe gameplayelementen wordt niet gesproken.

Outer Wilds verscheen in mei 2019 voor het eerst bij de Epic Store. De ruimte-actieavontuurgame is gemaakt door Mobius Digital en draait om een tijdlus van 22 minuten. Na die 22 minuten gaat de ster van het sterrenstelsel in supernova en begint de game weer opnieuw. Spelers kunnen daarbij kennis die ze eerder hebben opgedaan opnieuw gebruiken, zodat ze bepaalde delen van het spel niet iedere keer opnieuw hoeven te doen.

Na de release op de Epic Games Store, werd het spel ook beschikbaar voor de Xbox One, PlayStation 4 en via Steam. De Echoes of the Eye-uitbreiding zal ook naar deze platforms komen. Mobius Digital werkt tevens aan een Switch-versie van de game; of de uitbreiding daar ook bij zal zitten, is niet bekend.