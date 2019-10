Outer Wilds komt op 15 oktober uit voor PlayStation 4

Ruimteactieavontuur Outer Wilds komt op 15 oktober uit op de PlayStation 4. Deze via crowdfunding gefinancierde space exploration game kwam eerder al uit voor de Xbox One en voor de pc.

Kelsey Rice, een producent van Outer Wilds bij ontwikkelaar Mobius Digital, meldt dat het spel na meer dan vijf jaar werk nu ook uitkomt voor de PlayStation 4. Outer Wilds verscheen eerder al voor de Xbox One en de pc, waarbij het spel voor pc-spelers tijdelijk alleen via de Epic Store is te verkrijgen. De studio gaf eerder aan dat samenwerkingen met Epic Games, Xbox en uitgever Annapurna Interactive het kleine bedrijf draaiende hebben gehouden en de komst en voltooiing van Outer Wilds mede mogelijk hebben gemaakt. Dat verklaart waarom een release voor de PS4 er tot nu toe nog niet was.

Outer Wilds is een spel waarbij de speler 'de mysteriën van het zonnestelsel' moet ontrafelen door van planeet naar planeet te reizen. Daarbij kunnen onder meer jetpacks, schepen en inklapbare verkenners worden ingezet. In Outer Wilds zit het zonnestelsel vast in een tijdlus die 22 minuten duurt, waarbij spelers alle werelden op verschillende momenten in de tijd moet verkennen, waarbij de nodige veranderingen en catastrofale gebeurtenissen aan de orde zijn. Zodra de speler meer geheimen ontdekt, ontrafelt ook het verhaal van Outer Wilds, waarbij het gaat om een web van onderling verbonden mysteries.