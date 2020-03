Ruimte-ontdekkingsgame Outer Wilds verschijnt 18 juni op Steam

Outer Wilds van ontwikkelaar Mobius Digital komt op 18 juni uit op Steam. Dat is iets meer dan een jaar na de release in de Epic Games Store. Ook kwam de game al uit voor de Xbox One en PlayStation 4.

Er is een pagina op Steam verschenen met informatie over de game en de verschijningsdatum. De prijs is nog niet bekendgemaakt, maar in de Epic Games Store kost het spel momenteel 21 euro. In de game zitten spelers vast in een tijdlus en moeten ze 'de mysteriën van het zonnestelsel' zien te ontrafelen.

De game kreeg vorig jaar veel goede kritieken. Op Metacritic heeft het spel 85 punten en diverse websites, waaronder Polygon, Eurogamer, The Guardian en Giant Bomb, riepen het spel in 2019 uit tot game van het jaar. Ontwikkelaar Mobius Digital maakte de game met hulp van crodwfunding via fig.