Death Stranding en Control krijgen meeste nominaties bij Game Awards

Death Stranding heeft nominaties in zeven categorieën in de wacht gesleept bij The Game Awards en Control heeft er zes. Beide games zijn onder andere genomineerd voor game van het jaar. Ook The Outer Worlds en Super Smash Bros. Ultimate komen daarvoor in aanmerking.

In totaal zijn er zes games die in aanmerking komen voor de titel Game of the Year. Ook Sekiro: Shadows Die Twice en Resident Evil 2 zijn genomineerd. De winnaars van The Game Awards worden in december bekendgemaakt. Dinsdag zijn de nominaties gepresenteerd.

Death Streanding van Hidejo Kojima heeft in totaal negen nominaties gekregen. Onder andere voor art direction, audio design, de soundtrack, het verhaal en de acteerprestaties van Norman Reedus en Mads Mikkelsen. Control van Remedy Games heeft acht nominaties. Daaronder zijn ook nominaties voor de beste art direction en game direction en nominaties voor de acteerprestaties.

The Outer Worlds van Obsidian is niet alleen genomineerd voor de titel game van het jaar, maar heeft ook een nominatie binnen voor de beste rpg. In die categorie moet de game het onder andere opnemen tegen Kingdom Hearts III en Final Fantasy XIV.

Fortnite heeft drie nominaties en Fortnite-speler Kyle "Bugha" Giersdorf is genomineerd als best e-sportspeler. Hij won dit jaar het WK Fortnite. Ook Call of Duty: Modern Warfare, Gears 5 en Sayonara Wild Hearts hebben drie nominaties binnengehaald. Borderlands 3 was goed voor twee nominaties.

De nominaties zijn gekozen door een internationale jury waar deelnemers van tachtig mediapublicaties bij betrokken zijn. De winnaars worden gekozen door de jury en het publiek. De stemmen van het publiek tellen voor 10 procent mee.

Op 12 december worden de Game Awards uitgereikt. De winnaars worden dan bekendgemaakt tijdens een show waar naar verwachting ook nieuwe games worden aangekondigd. Vorig jaar werd bijvoorbeeld The Outer Worlds aangekondigd. De wedstrijd is in 2014 opgericht door Geoff Keighley; hij is ook de presentator van de show.