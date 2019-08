Gespeel op: Windows

Ook verkrijgbaar voor: PlayStation 4, Xbox One

Het Finse Remedy Entertainment houdt wel van een uitdaging. De studio maakt graag games waarbij de grenzen worden verlegd, en slaagt daar steeds wonderwel in. Dat was al zo met Max Payne, en de studio bleef zichzelf daarna uitdagen met games als Alan Wake en Quantum Break. Control past in dat opzicht prima in dit rijtje. De studio voert het magisch realisme van Quantum Break nog verder door. Was het verhaal daar al vrij buitenissig, hier staat het nog verder van de werkelijkheid. Is dat erg? Nee, zeker niet, al vraagt het wel een bepaald inlevingsvermogen van de speler, want de bespiegelingen over andere werkelijkheden en bijbehorende entiteiten kunnen wat gaan duizelen.

Een van de uitdagingen die Remedy voor zichzelf stelde, betreft de spelwereld. Control speelt zich af in The Oldest House, een wat anoniem pand in New York. Het is het hoofdkwartier van het Federal Bureau of Control, een geheimzinnige organisatie die onderzoek doet naar paranormale gebeurtenissen. Het pand lijkt klein, maar blijkt van binnen verrassend groot. Dat laatste is maar goed ook, want de game speelt zich volledig binnen dat ene pand af. In Control stap je in de stevige schoenen van Jesse Faden, een jonge vrouw die net is aangesteld als directeur van de FBC.

Overtreffende trap

In Control bestuur je Jesse vanuit de derde persoon. De game is vooral een shooter, maar de ontwikkelaars hebben daar een laag aan toegevoegd die groter is dan wat we van Remedy gewend zijn. Remedy is de studio die ons kennis liet maken met Bullet Time, en daar ging hij in Quantum Break nog een stap verder in. Control is daar weer de overtreffende trap van, zoals je mag verwachten van een game die zich afspeelt in een omgeving waar de aardse regels niet lijken te gelden. In Control combineer je schieten met magische gaven die in veel gevallen doen denken aan Star Wars.