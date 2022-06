Control heeft raytracing op PlayStation 5 en Xbox Series X in 30fps-modus

De next-genupdate voor Control: Ultimate Edition die dinsdag uitkomt, voegt raytracing toe aan de game op de PlayStation 5 en Xbox Series X. Dat werkt in een 30fps-modus. Er is ook een 60fps-modus zonder raytracing. Op de Xbox Series S heeft de game geen raytracing.

In de Graphics Mode met raytracing draait de game op 30fps in een 1440p-resolutie met output in 4k-resolutie. De Performance Mode heeft een target van 60fps, bij dezelfde render- en output-resoluties. Een woordvoerder van ontwikkelaars Remedy heeft die details op Twitter gezet. Op de Xbox Series S heeft de next-genversie van Control geen raytracing. Bij die console is alleen de Performance Mode beschikbaar, met een renderresolutie van 900p en output van 1080p. Het spel gebruikt in tegenstelling tot veel andere consolegames geen dynamische resolutie, schrijft Eurogamer.

Digital Foundry, de technische afdeling van Eurogamer, heeft de PlayStation 5-versie van de next-genupdate getest en vergeleken met de pc-versie van Control. In de consoleversie zitten minder raytracingeffecten dan bij de pc-versie. Bovendien is DLSS niet beschikbaar. Bij de pc-versie stelt die Nvidia-techniek gebruikers in staat om hogere framerates te halen met raytracing ingeschakeld.

De 60fps-modus is volgens Digital Foundry grotendeels stabiel, behalve in de drukste vechtscènes waar veel effecten in beeld zijn. De site concludeert dat de update flinke verbeteringen laat zien ten opzichte van de bestaande consoleversies. De PlayStation 5-versie heeft ook ondersteuning voor Sony's DualSense-controller.

Om de next-genupdate van Control te downloaden, moeten spelers in het bezit zijn van de Ultimate Edition van het spel, waarbij ook dlc is inbegrepen. Bij het Microsoft Game Pass-abonnement is de reguliere versie van Control beschikbaar, maar de Ultimate-variant niet. De Ultimate-bundel is in februari onderdeel van het Sony PlayStation Plus-abonnement. De game kost los 40 euro, zowel in de Xbox- als PlayStation-downloadwinkel. De next-genupdate is vanaf dinsdag beschikbaar.