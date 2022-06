Analist: Oculus Quest 2 is 1,1 miljoen keer verkocht in vierde kwartaal

Volgens SuperData heeft Facebook in het vierde kwartaal van vorig jaar bijna 1,1 miljoen Oculus Quest 2-headsets verkocht. Het analistenbureau verwacht dat 87 procent van alle verkochte VR-headsets in 2021 een standalone-exemplaar zoals de Quest zal zijn.

Niet eerder werden er in een kwartaal zoveel exemplaren van een VR-headset verkocht, schrijft SuperData. Alleen van de Samsung Gear VR werden in een kwartaal meer geleverd. Dat was in het vierde kwartaal van 2016, toen er 1,4 miljoen Gear VR's geleverd werden. Dat is echter geen complete headset, maar een accessoire voor smartphones.

De Oculus Quest 2 was vele malen populairder dan andere VR-headsets. Volgens SuperData werden er in de laatste drie maanden van vorig jaar 125.000 exemplaren van de PSVR verkocht, 61.000 exemplaren van de Valve Index en 55.000 stuks van de Oculus Rift of Rift S. Windows Mixed Reality-headsets zoals de nieuwe HP Reverb G2 komen niet terug in de cijfers.

In zijn jaarrapport over de gamemarkt schreef SuperData eerder al dat er in 2020 minder VR-headsets werden geleverd dan in 2019, maar dat komt door het wegvallen van 'mobiele headsets' zoals Samsungs Gear VR. Leveringen van standalone-headsets zoals de Quest en Quest 2 stegen tot 3,4 miljoen exemplaren.

Volgens SuperData zal de populariteit van standalone-headsets verder groeien en is de verwachting dat die categorie dit jaar goed is voor 87 procent van alle VR-headsets. Het analistenbureau schrijft dat toe aan de mogelijkheid om ook met een Quest of Quest 2 pc-games te kunnen spelen. SuperData denkt dat enkel toegewijde enthousiastelingen nog zullen kiezen voor headsets als de Valve Index en HP Reverb G2.