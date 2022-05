Verzekeraar: claims door gebruik VR-headsets stegen in vijf jaar met 68 procent

Een Britse verzekeraar meldt dat het aantal claims dat consumenten vorig jaar hebben ingediend ten gevolge van ongelukken en schade door het gebruik van VR-brillen in vijf jaar tijd met 68 procent is gestegen.

Verzekeraar Aviva zegt tegen The Guardian dat er vorig jaar een stijging was van 31 procent in het aantal schadeclaims. Sinds 2016 gaat het zelfs om een stijging van 68 procent. Het bedrijf zegt dat dergelijke stijgingen vaker zichtbaar zijn als bepaalde games en gadgets populair worden. In het verleden zag Aviva bijvoorbeeld ook een stijging van het aantal claims bij bepaalde fitnessgames.

Het gemiddelde bedrag dat werd geclaimd, lag vorig jaar in het Verenigd Koninkrijk op 650 Britse pond, omgerekend zo'n 777 euro. Het is niet duidelijk of dit gemiddelde schadebedrag is gestegen ten opzichte van eerdere jaren.

De schade komt met name voort uit kapotte en beschadigde televisieschermen. Zo noemt de verzekeraar een voorbeeld van een speler die een VR-controller naar zijn televisie gooide toen in een game een zombie op hem sprong. Ook worden er claims ingediend voor andere spullen en apparaten die schade oplopen, doordat spelers in hun VR-wereld bijvoorbeeld bepaalde armbewegingen moeten maken en daarbij onverhoopt iets raken in de fysieke ruimte waarin ze zich bevinden.

Aviva hint erop dat deze trend van een toenemend aantal claims zal doorzetten in 2022. Dat is niet onlogisch, gelet op berichten over de toenemende populariteit van deze productcategorie. Vorige maand schreef een onderzoeksbureau dat de verkoop van AR- en VR-hardware vorig jaar in de Verenigde Staten met 153 procent was gestegen. In november vorig jaar zou Qualcomm-ceo Cristiano Amon hebben gezegd dat de Quest 2-bril van Meta tien miljoen keer is geleverd. Dat zei hij waarschijnlijk op basis van leveringen van het Snapdragon XR2-platform dat van Qualcomm afkomstig is.