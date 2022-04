Oculus Quest 2 heeft hogere resolutie, Snapdragon XR2-soc en 6GB ram

Facebook voorziet de Oculus Quest 2 van Qualcomms Snapdragon XR2-platform en 6GB ram. De vr-headset heeft schermen met een 'bijna-4k-resolutie' en is kleiner en lichter dan zijn voorgangers. Er komt een versie met 256GB flashopslag.

De Oculus Quest 2 is volgens Facebook comfortabeler te dragen dankzij het lagere gewicht en de band om de headset vast te zetten is nu van zacht materiaal gemaakt. Het exacte gewicht en de afmetingen zijn nog niet bekend. Ook de controllers zijn volgens de fabrikant verbeterd. De nieuwe exemplaren zouden betere ergonomie hebben.

De schermen van de Oculus Quest 2 hebben volgens Facebook ruim 50 procent meer pixels dan de schermpjes van de huidige Quest. Het zou gaan om een 'bijna-4k-resolutie', de verversingssnelheid is niet bekend. De huidige versie van de vr-headset gebruikt twee pentile oledschermen met 1440x1600 pixels en een verversingssnelheid van 72Hz.

In de nieuwe standalone-vr-headset zit het Snapdragon XR2-platform. Qualcomm kondigde dat eind vorig jaar aan als een 5g-platform voor vr-headsets. Of de Oculus Quest 2 ook 5g heeft, is nog niet duidelijk. Exacte details over de XR2-soc zijn nog niet bekend, maar de chipset is volgens Qualcomm twee keer zo snel als de Snapdragon 835 waarop de huidige Quest is gebaseerd. Facebook geeft de Quest 2 een upgrade naar 6GB ram en er komt een versie met 256GB flashopslag. De huidige versie heeft 4GB ram en maximaal 128GB opslagruimte.

De details over de Oculus Quest 2 staan op een Facebook-website voor studenten. In een aantal filmpjes wordt de nieuwe headset aangekondigd en vergeleken met zijn voorganger. Facebook heeft de Oculus Quest 2 nog niet officieel gepresenteerd. Het bedrijf houdt op 16 september een conferentie over virtual reality, mogelijk staat het videomateriaal te vroeg online.

Op de site staat ook een video over de Mixed Reality Capture Tool. Dat is een methode om video's te maken van gebruikers die bezig zijn met een vr-headset, terwijl de beelden van de vr-game ook getoond worden. Om dergelijke beelden te maken is een krachtige pc en een greenscreen vereist.

Net als de oorspronkelijke Quest is de Quest 2 een standalone vr-headset, die draadloos werkt zonder pc. Alle games en programma's die voor de eerste versie zijn gemaakt, werken ook op het nieuwe model. Het is ook mogelijk om de Quest 2 te verbinden met een pc via een usb-kabel. Dan kunnen pc-games in vr worden gespeeld.

Voor het gebruik van de Oculus Quest 2 is een Facebook-account verplicht. Oculus maakte onlangs bekend dat dit voor alle nieuwe headsets van het bedrijf geldt. Wanneer de nieuwe headset uitkomt en wat hij kost, is nog niet bekend.