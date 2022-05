Oculus Quest 2 laat ondersteuning voor Oculus Go-games vallen

Facebook heeft ondersteuning voor Oculus Go-apps en -games geschrapt met zijn nieuwe Quest 2-VR-bril. Dat bevestigt Oculus-topman John Carmack op Twitter. De originele Oculus Quest ondersteunde deze applicaties en games wel.

De ontbrekende ondersteuning voor Oculus Go-apps werd opgemerkt door een Twitter-gebruiker, meldt Road to VR. Oculus-topman John Carmack bevestigt aan deze gebruiker dat Oculus Go-ondersteuning is geschrapt op de Quest 2. Carmack schrijft daarbij dat hij het 'interne debat over backwards compatibility totaal heeft verloren'.

Hierdoor kunnen nieuwe Oculus-gebruikers die een Quest 2 aanschaffen, geen Oculus Go-applicaties meer kopen. Huidige Oculus-gebruikers die al Oculus Go-apps in hun bezit hebben, kunnen deze games en apps ook niet langer gebruiken als ze overstappen naar de Quest 2. Oculus Go-games die door hun ontwikkelaars volledig zijn geport naar de Quest, blijven wel werken.

De originele Oculus Quest, die in 2019 op de markt verscheen, kon wel overweg met Oculus Go-apps en -games. Die VR-bril kreeg na release een soort emulatiemodus waarmee de Quest zich voordeed als een Oculus Go.

Facebook-dochterbedrijf Oculus bracht de Go-headset in 2018 uit. Deze VR-bril had bij release een vanafprijs van 209 euro en was een van de eerste standalone-VR-brillen. Eerder dit jaar meldde Oculus al dat het bedrijf de verkoop van Oculus Go-headsets zou stopzetten.

De Oculus Quest 2 kwam eerder deze week uit tegen een adviesprijs vanaf 350 euro. De VR-bril kwam eerder al in opspraak omdat gebruikers verplicht waren een Facebook-account te koppelen aan hun Quest 2. Een Duitse toezichthouder noemde dat al 'mogelijk illegaal'. Het verplichten van een Facebook-account kwam ook naar voren als het voornaamste nadeel van de VR-bril in de Oculus Quest 2-review van Tweakers.

De originele Oculus Quest (links) en de Oculus Quest 2