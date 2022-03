Facebook neemt ontwikkelaar van VR-battleroyalegame Population: One over

Facebook heeft de ontwikkelaar BigBox VR overgenomen. Dat schrijft het bedrijf in een blogpost. BigBox is de studio achter Population: One, een VR-battleroyalegame voor maximaal 24 spelers.

Facebook-dochterbedrijf Oculus maakt in zijn blogpost geen details bekend over de overname. Zo is het onduidelijk welk bedrag met de overname is gemoeid. De studio wordt een onderdeel van Oculus Studios. Volgens Oculus heeft BigBox VR 'grote plannen voor de toekomst' van Population: One en voor 'andere projecten', maar op het moment deelt het bedrijf ook daarover nog geen details. Alle medewerkers van BigBox VR voegen zich na de overname bij Oculus.

Population: One kwam eind vorig jaar uit, en was een succes. Facebook schreef in februari dat de VR-game enkele maanden na release al goed was voor in totaal ruim 10 miljoen dollar aan omzet in de Oculus-winkel. Facebook schrijft dat Population: One ook beschikbaar blijft bij andere digitale winkels. "Population: One zal op alle huidige platforms ondersteund worden." Naast het Oculus-platform is de battleroyalegame momenteel ook beschikbaar op Steam.

Facebook is al langer bezig met het overnemen van VR-ontwikkelaars. In 2019 kocht de techgigant Beat Games, de ontwikkelaar van het populaire VR-ritmespel Beat Saber. Inmiddels heeft Facebook vijf studio's overgenomen, inclusief BigBox VR. Het bedrijf nam in april nog Downpour Interactive over. Dat is de studio achter de VR-shooter Onward.