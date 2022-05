VR-game Transformers Beyond Reality verschijnt eind dit jaar op SteamVR en PSVR

Hasbro kondigt een Transformers-VR-game aan die voor kerst dit jaar zal verschijnen. Het spel wordt gemaakt door Meta4 Interactive, een kleine studio die ook al een VR-arcadegame met hetzelfde thema maakte.

De game heet Transformers Beyond Reality en komt naar Sony's PlayStation VR- en het SteamVR-platform, maakt Hasbro bekend. Het speelgoedbedrijf toonde een korte trailer en gaf wat details over het plot van de game, maar inhoudelijk is nog niet veel bekend over het spel.

Volgens Hasbro nemen de Autobots het in het spel op tegen de Decepticons. Daarbij moet de aarde en Cybertron van de ondergang gered zien te worden. Een Twitter-account van de makers omschrijft het spel als een arcade-achtige firstpersonshooter in VR. Ook schrijft het account dat de game vlak voor kerst verschijnt.

Transformers Beyond Reality wordt gemaakt door Meta4 Interactive. Dat is een kleine gamestudio uit Montréal die in 2010 is opgericht en aanvankelijk de naam Minority Media droeg. Die studio heeft een aantal VR-games op zijn naam staan, zoals Time Machine VR en The Other Room. Ook is het de maker van Papa & Yo.

Meta4 Interactive maakte al eerder een Transformers-VR-game: Transformers VR Battle Arena, ontwikkeld voor arcadehallen. Die game is niet beschikbaar voor consumenten thuis. Hasbro werkt met meerdere partijen samen aan Transformers-games. Zo maakt Niantic de AR-game Transformers: Heavy Metal, die ook later dit jaar moet verschijnen.

Video begint bij aankondiging Transformers Beyond Reality