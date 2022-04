Niantic brengt later dit jaar Transformers: Heavy Metal AR-game uit

Hasbro en Niantic werken samen aan een Transformers-AR-game die later dit jaar wereldwijd moet verschijnen. In de game kunnen spelers 'een team vormen' met Autobots zoals Bumblebee. Veel details over het spel zijn er nog niet.

Niantic schrijft op haar blog met Hasbro, TOMY en ontwikkelaar Very Very Spaceship te werken aan Transformers: Heavy Metal. Volgens Niantic is het een 'no-brainer' om Transformers naar de AR-wereld te brengen. Daarnaast zegt het bedrijf dat de game zal draaien op het Niantic Lightship-platform en dat er 'binnenkort in bepaalde landen een soft launch' zal zijn. Op de site van het spel schrijft Niantic over een bèta in sommige landen.

De Lightship-engine wordt onder meer gebruikt voor Pokémon GO en Harry Potter Wizards Unite. In onderstaande conceptafbeeldingen die TechCrunch heeft ontvangen, lijkt het spel op eerdere Niantic-games. De nieuwssite schrijft ook dat spelers deel zullen nemen aan het 'Guardian-netwerk', een groep mensen die samen met Autobots tegen de Decepticons strijden. Niantic zegt verder nu aan tien AR-titels te werken.