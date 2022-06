Niantic verhoogt levelcap in Pokémon GO en voegt seizoenen toe

Niantic kondigt onder de noemer GO Beyond grote veranderingen aan voor Pokémon GO. De levelcap in de mobiele game gaat omhoog van 40 naar 50 en het spel krijgt seizoenen, waarin steeds andere Pokémon verschijnen.

Om de hogere levels te bereiken, is niet alleen XP nodig, maar moeten spelers ook bepaalde taken afmaken en medailles behalen. Van bestaande medailles, die in brons, zilver en goud beschikbaar zijn, komen ook platinavarianten. Dergelijke medailles krijgen spelers bijvoorbeeld voor het vangen van een bepaald aantal Pokémon.

Na de verhoging van de levelcap kunnen spelers hun Pokémon ook sterker maken. Daarvoor is volgens Eurogamer XL Candy nodig. Spelers kunnen dat krijgen door reguliere Candy in bulk te converteren naar XL Candy. Nog niet alle vereisten voor de nieuwe levels van 40 tot 50 zijn bekend en ook ontbreken de exacte details nog over het sterker maken van Pokémon met XL Candy.

Niantic gaat ook seizoenen toevoegen aan de game, waarin steeds andere Pokémon verschijnen. Een seizoen duurt drie maanden en het eerste begint op 1 december. Ook evenementen in de game worden op de seizoenen aangepast.

De GO Battle League, de pvp-modus van Pokémon GO, krijgt een nieuwe ranking met 24 verschillende niveau's. Nu zijn dat er 10. Volgens Niantic bleven veel spelers rond rank 7 steken en door het aantal te verhogen, blijft het langer mogelijk om in rang te stijgen en daarbij horende beloningen te ontvangen. Ook GO Battle League zal met seizoenen van drie maanden werken, waarna de ranking een reset krijgt.

De veranderingen aan de levelcap worden vanaf 30 november doorgevoerd. Vanaf 2 december begint Niantic ook met het toevoegen van Pokémon van de zesde generatie, uit de Kalos-regio. Het is voor het eerst sinds de release in 2016 dat Niantic de levelcap in Pokémon GO aanpast.

Pokémon GO werd in de zomer van 2016 uitgebracht. Volgens analisten heeft de mobiele game tot nu toe meer dan vier miljard dollar opgeleverd en was 2020 financieel het beste jaar tot nu toe. Wereldwijd zouden er bijna 600 miljoen unieke installaties van Pokémon GO zijn. Niantic geeft zelf geen details over het aantal actieve spelers.