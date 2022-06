Analisten: Pokémon GO heeft meer dan vier miljard dollar opgeleverd

Pokémon GO heeft volgens analistenbureau SensorTower in totaal bijna 4,2 miljard dollar opgeleverd. Dit jaar hebben spelers al na tien maanden een miljard dollar uitgegeven. Dat maakt 2020 het meest succesvolle jaar van de game tot nu toe.

Pokémon GO bestaat sinds juli 2016 en was met name in het begin wereldwijd populair, maar volgens SensorTower stijgen de inkomsten uit het spel nog altijd. Ontwikkelaar Niantic zou in de eerste tien maanden van dit jaar meer dan een miljard dollar hebben binnengehaald.

De inkomsten daalden na het eerste jaar, maar nadat Niantic diverse features heeft toegevoegd, kwam er weer groei in. In de afgelopen jaren voegde de ontwikkelaar onder andere raids en een pvp-functie toe. Ook komen er geregeld nieuwe Pokémon beschikbaar om te verzamelen.

Dat spelers dit jaar meer uitgeven aan de mobiele game lijkt opvallend. Pokémon GO is bedoeld als een game om buiten te spelen, terwijl mensen vanwege coronamaatregelen meer binnen zitten. Niantic heeft echter wijzigingen doorgevoerd die spelers thuis meer mogelijkheden geven. Zo is het mogelijk om raids op afstand te doen. Spelers kunnen daar remote raid passes voor kopen.

Volgens SensorTower zijn er wereldwijd bijna 600 miljoen unieke installaties van Pokémon GO. De landen waar spelers het meeste geld uitgeven aan het spel zijn de Verenigde Staten, Japan en Duitsland. Van de omzet zou 2,2 miljard dollar via de Google Play Store zijn behaald en 1,9 miljard via de Apple App Store. Er zijn mobiele games die nog meer omzet behalen. Volgens SensorTower staat Pokémon GO dit jaar op de derde plaats. PUBG Mobile staat op de eerste plek, gevolgd door Honor of Kings.