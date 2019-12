Niantic laat spelers band opbouwen met Buddy-Pokémon voor extra perks

Niantic breidt het Buddy-systeem in Pokémon Go uit met een Adventure-modus. Daarmee wordt het mogelijk een band op te bouwen met de Buddy-Pokémon en zo extra perks te krijgen. Spelers zien hun Buddy op de kaart meelopen, en de Buddy's kunnen items vinden of voor extra CP zorgen.

Niantic schrijft in een blogpost dat de feature 'in 2020' uit komt, maar een definitieve datum noemt het bedrijf niet. De Adventure-modus is een uitbreiding van het bestaande Buddy-systeem dat sinds 2016 in het spel zit. In de modus kunnen spelers hun Buddy 'Berries' of andere snoepjes voeden om de band met de virtuele Pokémon te vergroten. Dat kan in de AR+-modus waarbij de speler het eten naar de Pokémon kan gooien. De Buddy reageert daar op verschillende manieren op, schrijft Niantic.

Hoe nauwer de band tussen de speler en de Buddy is, des te meer perks dat oplevert. Er zijn vier niveau's, waarbij het eerste niveau de Buddy op de kaart toont. Bij het tweede niveau kan de Buddy helpen bij het vangen van andere Pokémon en items brengen, en bij het derde niveau waarschuwt de Buddy als er interessante plaatsen in de buurt zijn. Bij het laatste niveau, Best Buddy, krijgt een Pokémon een CP-boost in gevechten en draagt hij een speciale ribbon. Buddies met een nauwe band krijgen ook andere perks. Het wordt dan bijvoorbeeld makkelijker om Candy te vinden.

In de toekomst komt Niantic ook met een interactieve modus waarbij spelers hun Buddies met elkaar op de foto kunnen zetten. Dat kan in de Shared AR-modus. Niantic wil daar verder niet meer over kwijt, behalve dat de functie 'snel' komt nadat het Buddy Adventure voor alle spelers beschikbaar is.