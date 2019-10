Warner Bros. kondigt mobiele Harry Potter-game aan in China

Warner Bros. werkt aan een mobiele Harry Potter-game. Harry Potter: Magic Awakened wordt een kaartspel met rpg-elemenenten en komt naar verwachting eerst uit in China. Of de game ook in andere landen uitkomt, is nog onbekend.

Harry Potter: Magic Awakened speelt zich een paar jaar na de Tweede Tovenaarsoorlog af, wanneer de speler een acceptance-letter voor Hogwarts ontvangt. In de game zullen spelers de tovenaarsschool verkennen, spreuken leren en 'de magie meester worden', schrijft gameanalist Daniel Ahmad op Twitter. Tijdens het spelen van de game zullen spelers gaandeweg nieuwe metgezellen ontmoeten en nieuwe strategieën ontwikkelen voor het timen en gebruiken van spreuken.

De game lijkt volgens afbeeldingen die Ahmad op Twitter deelt, materiaal van zowel de originele Harry Potter-reeks als de Fantastic Beasts-spin-offs te bevatten. Op basis van de afbeeldingen lijkt de game team-based-elementen te bevatten en lijkt het verboden bos verkenbaar te zijn. De game heeft een soort getekende artstyle met 3d-graphics. Het kaartspel uit zich in duels waarin spelers het tegen andere tovenaars opnemen.

Chinese spelers kunnen zich vanaf deze week alvast registreren voor het spel via de gamewebsite. De website bevat geanimeerd artwork van de Wegisweg en speelt op de achtergrond het klassieke Potter-themalied. De game komt uit op iOS en Android, maar wanneer Chinese spelers precies met de game aan de slag kunnen, is nog onbekend. Het is nog onduidelijk of de game buiten China uitkomt. Wel worden mobiele games vaker eerst in China uitgebracht, omdat mobile gaming in dat land erg populair is. Zo kwam de mobiele versie van Player Unknown's Battegrounds in februari 2018 uit in China. Een maand later kwam de game uit op de westerse markt.

Magic Awakened wordt niet de eerste mobiele Harry Potter-game. Eerder dit jaar kwam ontwikkelaar Niantic met Wizards Unite, een Pokémon Go-achtige game die zich afspeelt in het toveruniversum van Harry Potter. Er gaan daarnaast al lange tijd geruchten rond over een Harry Potter-rpg genaamd Magic Awakened, maar daarbij werd gedacht aan een volwaardig rollenspel voor pc en consoles. De game zou gemaakt worden door Avalanche, de ontwikkelaars achter de Just Cause-serie en de Mad Max-game uit 2015. Volgens Daniel Ahmad staat dit project overigens los van de mobiele game. Misschien is zo'n spel van Avalanche nog steeds in ontwikkeling, maar dan onder een andere naam.