Niantic brengt Harry Potter: Wizards Unite uit in Nederland en België

Niantic heeft zijn Harry Potter-spel Wizards Unite in een groot aantal nieuwe landen uitgebracht, waaronder Nederland en België. Daarmee kunnen spelers uit de lage landen al snel na de officiële release spelen: vrijdag werd de game in de VS en het VK uitgebracht.

Het lijstje met landen waar Harry Potter: Wizards Unite nu te spelen is, staat op de website die Niantic in het leven heeft geroepen voor de game. Naast Nederland en België worden er ook nog een aantal andere Europese landen ondersteund, waaronder alle landen in West-Europa. Gebruikers van een Android- of iOS-apparaat kunnen de game gratis installeren, maar in de game zitten wel in-appaankopen.

Vorige week maakte Niantic al bekend dat het de game zou uitbrengen, te beginnen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Toen werd nog niet bekendgemaakt wanneer andere landen zouden volgen, maar nu blijkt dit al een dag na de officiële release te zijn. Overigens laat Niantic ook weten dat de lijst met ondersteunde landen binnenkort weer wordt uitgebreid.

Net als het eveneens door Niantic gemaakte Pokémon Go is Harry Potter: Wizards Unite een soort augmentedrealitygame waarbij spelers, afhankelijk van hun locatie, onder andere magische beesten en objecten uit de Harry Potter-wereld moeten vangen. Tweakers maakte in maart een preview van Harry Potter: Wizards Unite.