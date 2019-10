Harry Potter-game Wizards Unite verzamelde op de achtergrond te veel locatiedata

Niantic heeft enige tijd te veel locatiegegevens van spelers van Harry Potter: Wizards Unite verzameld. De maker vroeg de locatie van een speler soms dertien keer per minuut op. Dat gebeurde soms ook op de achtergrond. Volgens Niantic kwam dat door een bug.

Dat blijkt uit data die Kotaku kreeg van spelers die een data-inzageverzoek hadden gedaan bij Niantic. In totaal analyseerde de website 25.000 locatiegegevens van tien spelers. Die speelden zowel Pokémon Go als de nieuwere game Harry Potter: Wizards Unite. In beide ar-games kunnen spelers zich door de echte wereld bewegen op basis van de locatiedata op hun telefoon. Bij Harry Potter: Wizards Unite zou ruim twee keer zoveel data worden doorgestuurd naar Niantic als bij Pokémon Go.

Het aantal keren dat er datagegevens werden verzameld, verschilt per speler. Harry Potter: Wizards Unite zou gemiddeld drie keer per minuut de locatie van de speler doorsturen. Bij één speler ging het om 2304 locatiegegevens in vijf dagen. Bij een andere speler vroeg Niantic de hele dag door locatiedata op. Dat gebeurde minimaal eens per uur, ook 's nachts. Dat zou erop wijzen dat de game in sommige gevallen data opvraagt als de speler niet actief aan het spelen is. Niantic zegt tegen Kotaku dat dit kwam door een bug in de Android-versie van de game. Door die bug zou de locatie worden verstuurd als de app op de achtergrond nog open stond. Volgens Niantic is de bug inmiddels gerepareerd.