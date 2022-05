Niantic neemt gamingplatform Mayhem over

Pokémon Go-maker Niantic neemt Mayhem over, een start-up die een platform aanbiedt waar gamers hun eigen competities kunnen opzetten. Het team gaat aan de slag bij Niantic en daar werken aan 'sociale ervaringen'.

Als gevolg van de overname verdwijnt het huidige Mayhem-platform in februari, schrijft oprichter Ivan Zhou in een blog. Mayhem werd in 2017 opgericht en sinds 2019 is het platform beschikbaar via de website Mayhem.gg en als client voor Windows. De site is bedoeld als sociaal platform voor gamers, die zo eigen community's en competities op kunnen zetten.

Niantic zegt met de overname de sociale aspecten van zijn eigen games te willen verbeteren. Het merendeel van het Mayhem-team en de ceo gaan aan de slag bij Niantics Social Platform Product-team en de rest van de werknemers komt terecht bij de afdeling Platform Engineering.

Wat Niantic betaalt voor de overname, is niet bekendgemaakt. Niantic heeft sinds het uitbrengen van Pokémon Go in 2016 miljarden dollars aan omzet binnengehaald. Het bedrijf heeft meerdere augmentedrealitygames ontwikkeld, waaronder Ingress en Harry Potter: Wizards Unite. Ook werkt het bedrijf aan Catan: World Explorers.