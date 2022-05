Vlaamse regering wil verkoop vastgoed digitaliseren

De Vlaamse regering wil de verkoop van vastgoed digitaliseren met het Project Vastgoedinformatie. Volgens de Vlaams minister-president Jan Jambon moet dat het koop- en verkoopproces van vastgoed sneller en eenvoudiger maken.

Alle gegevens die notarissen en makelaars nodig hebben om een huis te verkopen moeten volgens Jambon tegen eind 2022 in enkele muisklikken terug te vinden zijn bij de Vlaamse overheid. "Als deze data beschikbaar is in een grote databank, dan kan een verkoop al binnen een aantal werkdagen afgerond worden", zegt de minister-president, die tevens ook Vlaams minister van digitalisering is, bij Radio 2.

Jambon hoopt dat hierdoor de tijd tussen de beslissing om een aankoop te doen, en de effectieve koop, veel korter zal worden. "Dit initiatief zal onze economie alleen maar ten goede komen", aldus de minister-president. "Voor heel wat mensen is de digitalisering een logische volgende stap in de samenleving", aldus Jambon.

Het Project Vastgoedinformatie kadert in een groter Vlaams digitaliseringsplan. Vlaanderen wil met dat plan werk maken van de digitalisering op verschillende domeinen zoals onderwijs, werk, inburgering, lokaal bestuur en de digitale uitsluiting van sommigen vermijden. Volgens een studie van de Belgische Koning Boudewijnstichting, blijkt dat 40 procent van de Belgen risico loopt op digitale uitsluiting. Ongeveer 32 procent van die groep heeft 'zwakke digitale vaardigheden' en 8 procent van de Belgen zou geen internet gebruiken.

De digitale ongelijkheid zou ook financiële ongelijkheid in de hand werken en de kloof tussen arm en rijk doen groeien. "We moeten vermijden dat er mensen zijn die digitaal mee zijn, en mensen die digitaal niet mee zijn", aldus Jambon.