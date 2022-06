Vlaamse regering gaat 15.000 laptops kopen voor kwetsbare kinderen

De Vlaamse overheid gaat 15.000 laptops uitdelen aan kwetsbare kinderen. Daarvan zijn er binnen een week 4000 beschikbaar. Ook studenten in het hoger onderwijs krijgen laptops en internetaanbieders zouden de komende twee maanden gratis internet gaan aanbieden.

De Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts kondigde het plan op dinsdagochtend aan, schrijft de VRT. Het plan is bedoeld om kwetsbare kinderen te steunen en hen te helpen alsnog onderwijs te volgen. Dat houdt verband met het feit dat er in België sinds een paar weken veel minder contactonderwijs mag plaatsvinden. "De sluiting van scholen treft altijd de meest kwetsbare leerlingen. We moeten er alles aan doen om hen te helpen", zegt Weyts tegen Radio 1.

De minister maakt daarom 15.000 laptops beschikbaar. Het is niet duidelijk wat voor laptops dat precies zijn. Toen de eerste lockdown in het land dit voorjaar begon, werden er ook al 12.000 tweedehands laptops bij elkaar verzameld, al duurde het wel lang voordat die beschikbaar waren. Weyts zegt nu dat de eerste 4000 laptops binnen een week beschikbaar zullen zijn. Het gaat dit keer wel om nieuwe laptops. Duizend daarvan zijn bedoeld voor studenten in het hoger onderwijs. De laptops worden verdeeld door een samenwerking van scholen en onderwijsinstanties. De laptops worden eigendom van de scholen en worden uitgeleend aan leerlingen.

Het plan kost volgens de minister tien miljoen euro. Daarnaast zou er ook worden geïnvesteerd in internetverbindingen. Providers Telenet en Proximus gaan volgens de VRT tot het einde van dit jaar gratis internet aanbieden voor leerlingen die thuis geen internet hebben. Dat gebeurt door middel van een inlogcode voor de publieke hotspots van de providers.