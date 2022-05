Vlaamse privacywaakhond is kritisch op gebruik van AWS bij onderwijsdatabank

De Vlaamse overheidstoezichthouder voor privacy is erg sceptisch over het gebruik van Amazon Web Services binnen het Belgisch onderwijs. De instantie bracht advies uit over het gebruik van AWS in een aantal onderwijsdatabases, maar dat advies is zeer negatief.

Verschillende Vlaamse onderwijsinstanties vroegen de Vlaamse Toezichtcommissie of VTC om advies over de opslag van studentengegevens. De toezichthouder concludeert nu in een rapport dat de plannen van die onderwijsinstanties mogelijk in strijd zijn met de Europese privacywetgeving. Het departement onderwijs en vorming, het Agentschap voor onderwijsdiensten en het Agentschap HogerOnderwijs, volwassenenonderwijs, kwalificaties en studietoelagen wilde van de toezichthouder een advies over het plan om databases in te zetten waarmee zij beter onderling kunnen samenwerken. In die databanken zouden ook studentengegevens komen te staan. Het plan is om de databanken in Amazon Web Services te zetten.

Met dat laatste heeft de toezichthouder veel moeite. "Het overdragen van veel persoonsgegevens van veel personen aan eenzelfde niet-Europese cloudprovider, terwijl niet bewezen is dat de gegevensbescherming van het land van de ontvanger van de gegevens vergelijkbaar is met de Europese, is niet conform de principes en bepalingen van de AVG", schrijft de instantie. Het zou met name gaan om 'kroonjuwelen'; gevoelige gegevens over studenten, veelal kinderen en jongeren.

In het rapport waarschuwt de VTC voor veel verschillende 'enorme risico's'. Zo is er de mogelijkheid van 'vergaande profilering'. Vendor lock-in zou ook een probleem zijn. Het key management zou bij AWS liggen en dat 'roept vragen op bij de VTC'. Ook zou er in de risico-evaluaties 'onvoldoende rekening zijn gehouden met het risico voor de betrokken burgers'. De risicoanalyse keek volgens de VTC alleen naar de risico's voor de betrokken instanties. "De data protection impact assessment is dus niet bedoeld zoals in de AVG."

De VTC hekelt ook de houding van de onderwijsinstanties over de zogenaamde verplichting om AWS te gebruiken. Het departement Onderwijs en vorming stelde dat AWS de enige aanbieder is waar de data kan worden ondergebracht. De VTC noemt zelf meerdere voorbeelden van cloudproviders waarbij de data wel op Belgisch grondgebied zou worden verzameld, namelijk het Belgische G-Cloud en VPC.

De VTC is sinds mei 2019 de toezichthouder op het gebied van privacy binnen de Vlaamse overheid. De VTC heeft een aantal bevoegdheden zoals het uitbrengen van bindende adviezen en het uitvoeren van onderzoek. Het heeft echter geen boetebevoegdheid. Daarvoor is er de Gegevensbeschermingsautoriteit, de federale toezichthouder voor heel België die ook voor privépersonen en bedrijven optreedt. Voorlopig geldt het VTC-rapport nog als een advies en is het geen bindend verbod op het gebruik van AWS. Wel moeten de onderwijsinstanties nu al beginnen met het weg migreren van gevoelige data van AWS.