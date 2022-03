'Europa wil onafhankelijkheid Belgische privacytoezichthouder onderzoeken'

De Europese Commissie wil optreden tegen de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. De privacytoezichthouder zou niet voldoen aan de eisen van onafhankelijkheid voor het naleven van de AVG. Verschillende bestuursleden van het GBA zouden bij de overheid betrokken zijn.

Het gaat officieel om een inbreukprocedure, een middel waarmee de Europese Commissie overheidsinstellingen in EU-landen kan dwingen Europese wetgeving beter te volgen. Politico schrijft dat de EC van plan is deze week zo'n procedure te starten tegen de Gegevensbeschermingsautoriteit, de officiële privacytoezichthouder van België. De site baseert zich op bronnen binnen het onderzoek.

De GBA zou niet voldoen aan de eis in de AVG die stelt dat een toezichthouder onafhankelijk van de overheid moet zijn. Drie bestuursleden van de GBA zouden ministers tijdens het schrijven van wetsvoorstellen van informatie voorzien over het volgen van de AVG. Twee van hen zouden inmiddels zijn opgestapt, maar een derde, Frank Robben, zou nog steeds actief zijn bij de toezichthouder.

Er is ook nog een vierde panellid, Bart Preneel, dat in een comité zit dat besluiten neemt over het uitwisselen van data in de publieke sector. Ook hij is actief bij de GBA. Volgens Politico zeggen beide bestuursleden dat hun posities geen invloed hebben op de onafhankelijkheid van de toezichthouder.

De Europese Commissie begint het onderzoek door eerst een brief te sturen naar de toezichthouder. De GBA heeft twee maanden om daarop te reageren. Eerder zei de Gegevensbeschermingsautoriteit al dat het voldeed aan de regels rondom onafhankelijkheid.