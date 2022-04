België werkt aan nieuwe berichtenapp voor communicatie met burgers

De Belgische overheid werkt aan een 'WhatsApp-achtige' berichtenapp om te kunnen communiceren met burgers. Deze berichten zullen 'boodschappen van openbaar nut' zijn. België heeft met BE-Alert al een systeem voor noodsituaties, maar deze werkt met sms.

Met de nieuwe app kan de overheid foto's, langere teksten en links naar video's sturen, zegt verantwoordelijke ambtenaar Frank Robben tegen La Libre volgens HLN. Het gaat om berichten die in het kader van 'openbaar nut' gestuurd worden, zoals berichten over de gezondheid, overstromingsrisico's 'of crisissen zoals Oekraïne'.

Hoe de app moet heten is nog onbekend, er zijn ook nog geen screenshots. Robben zegt dat de app over twee weken klaar kan zijn en dat gebruikers notificaties krijgen bij nieuwe berichten. Deze berichten zullen ook geen persoonlijke gegevens bevatten. De app kostte 50.000 euro.

Het is niet duidelijk of de nieuwe app naast BE-Alert zal bestaan, of deze zal vervangen. BE-Alert werkt met sms waardoor overheden maximaal berichten met 140 tekens kunnen sturen. Ook kan dit systeem duur uitvallen 'als je weet dat er 19,6 miljard transacties zijn tussen zorgverstrekkers bij alle burgers'.

Robben is in België verantwoordelijk voor meerdere overheidsprojecten, zoals het eHealth-platform om gezondheidsgegevens in te kunnen zien en vzw Smals, IT-dienstverlener van de overheid. Robben was voorheen ook toezichthouder bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, maar nam ontslag na kritiek van de Europese Commissie.