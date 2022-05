Europa stopt onderzoek naar Belgische privacywaakhond na vertrek topman

De Europese Commissie stopt met het onderzoek naar de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. De GBA lag onder vuur vanwege mogelijke belangenverstrengeling, maar na het ontslag van een topman staakt de EC de inbreukprocedure.

Een woordvoerder van de Commissie bevestigt tegenover de VRT dat de voorgenomen inbreukprocedure niet meer doorgaat. "Op basis van de informatie die we hebben ontvangen, zullen wij de zaak tegen België niet aanhangig maken bij het Hof", zegt de woordvoerder. Wel blijft de EC 'de situatie volgen'. Zo houdt de Commissie in de gaten wie de nieuwe topmensen worden in het bedrijf en wordt een wetsvoorstel bekeken dat garanties moet geven over nieuwe experts bij de privacytoezichthouder.

De Commissie neemt de beslissing om met het onderzoek te stoppen, nadat topambtenaar Frank Robben deze week ontslag nam bij de GBA. De topman was omstreden, omdat hij niet volledig onafhankelijk zou zijn. Robben was niet alleen betrokken bij de privacytoezichthouder, maar ook bij het eHealth-platform en een ict-dienstverlener van de Belgische overheid. Robben was niet de enige GBA-bestuurder die van belangenverstrengeling werd verdacht. Andere bestuursleden waren al eerder opgestapt.

In de zomer van 2021 bleek dat de Commissie een onderzoek wilde instellen naar die belangenverstrengeling. In de AVG is opgenomen dat nationale toezichthouders volledig onafhankelijk moeten zijn. Als ze dat niet zijn, kan Europa een inbreukprocedure verwachten. Daarmee kan de Commissie een EU-land dwingen de wet beter te volgen.